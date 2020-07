Victòria per a Aliona Bolsova a Girona

En la final femenina, Bolsova ha suat per derrotar la jove basca Ane Mintegui en tres sets (6-3 6-7 6-3) que en semifinals ja havia sorprès deixant fora la blanenca Marina Bassols. Mintegui, de només 16 anys i vint-i-novena jugadora del rànquing estatal, ha plantat cara a una jugadora molt més feta com Bolsova en un partit que ha reunit molta gent a la pista central del Club Tennis Girona.

En canvi, en la final masculina, Steven Díez ha tingut menys problemes per superar el reusenc del Girona Tennis Pro, Edu Esteve. En un partit amb dues parts molt diferents, Esteve ha plantat cara a Díez en el primer set, resolt amb victòria del cap de sèrie en el tie-break, però després els problemes físics li han passat factura. El partit ha acabat 7-6 i 6-0.