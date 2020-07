«Estem fotuts perquè no hem sabut jugar els últims minuts guanyant 1-2 a camp contrari»

Encaixar un gol en el minut 96 quan estàs guanyant 1-2 fora és un cop i, després del partit, Francisco no ho va amagar i va admetre obertament que el seu equip no havia sabut jugar els últims minuts. A més va advertir que això havia de servir d'experiència a la plantilla de cara al final de temporada. «Els partits que s'aproximen seran així, perquè ja estem veient que a la categoria tothom pot guanyar qualsevol i és molt difícil guanyar partits a Segona Divisió avui en dia», va dir Francisco, que tenia clar que «ara el que hem de fer és intentar sumar els tres punts divendres contra el Cadis per mirar d'assegurar-nos una de les places que donen dret a jugar el play-off».

gerra d'aigua freda



«El vestidor està fotut, molt fotuts, perquè se'ns han escapat dos punts amb el temps afegit ja acabat. En el vestidor hi ha molta ràbia. Se'ns escapa una oportunitat d'acostar-nos als que estaven allà en posicions d'ascens directe, però la realitat és la que és. Ara el que hem de fer és intentar sumar els tres punts divendres contra el Cadis per mirar d'assegurar-nos una de les places que donen dret a jugar el play-off. Avui veníem a intentar una altra cosa, però al final no ha pogut ser».



el 2-2



«Ens ha faltat lectura de joc en els últims minuts. No hem sabut interpretar com s'havien de jugar els minuts del descompte. Hem estat molt precipitats, volent que el partit acabés molt de pressa quan encara s'havia de jugar l'afegit. Ens ha faltat aquella pausa que ha de tenir un equip que guanya 1-2 en els últims minuts a camp contrari en aquestes altures de la competició. La categoria és molt difícil i el Lugo també s'hi jugava molt. No ho hem sabut fer i això ens ha de servir d'experiència pels partits que ens vindran ara».



el joc



«Les ocasions que ha tingut el Lugo han sigut sempre en segones jugades. No ens hem sentit amenaçant per la davantera del Lugo i, fins i tot, crec que podríem haver fet el tercer gol. Ens toca seguir, perquè ara no ens valdria de res lamentar-nos perquè no hem pogut guanyar i acostar-nos a l'ascens directe. Seria una errada enfonsar-nos ara perquè hem encaixat un gol en el darrer minut»



els objectius



«Hem de ser realistes. L'ascens directe s'allunya, però hem de seguir lluitant per assegurar-nos una de les posicions de play-off en els dos partits que ens falten. Portem quatre partits; és veritat que no havíem encaixat cap gol i avui ens n'han fet dos però també és que l'equip ha estat a punt de guanyar. Els partits que s'aproximen seran així, perquè ja estem veient que a la categoria tothom pot guanyar a qualsevol i és molt difícil guanyar partits a Segona Divisió avui en dia».



retorn a lugo



«Sempre és bonic venir en un lloc com Lugo, on sempre em varen tractar molt bé, però nosaltres veníem aquí amb la intenció d'aconseguir els tres punts i no ha pogut ser. Per descomptat que desitjo al Club Deportivo Lugo el millor d'aquí a final de temporada. Esclar que sí».