El Girona està quatre punts sobre el setè però avui poden ser tres o dos

El Girona va passar ahir de veure's calculant que l'ascens directe era una possibilitat real a estar obligat a no distreure's gaire per poder assegurar el premi menor del play-off. Una victòria a Lugo deixava l'equip a dos punts de l'ascens, però el gol de Cristian Herrera va ser una gerra d'aigua freda que ho deixa encara tot a l'aire. I tot és tot, perquè és clar que fer el salt a Primera per la via ràpida, no havent guanyat, continua sent utòpic, però veient els resultats d'aquesta jornada, amb les derrotes del Cadis, l'Osca i el Saragossa, ves a saber què pot passar en els dos pròxims i definitius partits. De moment els de Montilivi, amb 60 punts, tenen la promoció encarada (amb un coixí de 4 respecte al Rayo, que és setè), però avui el marge es pot escurçar si els madrilenys i l'Elx guanyen a Almeria i a casa davant l'Albacete, respectivament. En funció dels marcadors d'aquests partits la distància pot seguir en 4 (que aplanaria la classificació per a les eliminatòries) o veure's reduïda a dos o tres punts. El consol és que cap dels dos ho té fàcil, uns davant d'un Almeria que pot revifar les opcions de pujar directe i els altres davant d'un Albacete amb l'aigua al coll per no baixar.

Completada la jornada aquesta nit, els comptes poden ser una mica més clars, sobretot a l'hora de garantir el play-off. I aquí ja serà l'hora d'analitzar unes dues últimes jornades amb gairebé tot per decidir, perquè de moment, només està clar que puja directe el Cadis, i que Racing i Extremadura ja han baixat. Queden, per tant, un bitllet més cap a Primera, definir la promoció, i determinar quins altres dos equips descendiran. La derrota del Saragossa contra l'Oviedo farà que el Cadis, que ja va celebrar anit l'ascens sense jugar, vingui divendres a Montilivi amb la feina feta. D'aquesta propera jornada, el Girona haurà d'estar molt atent al que facin els equips que té per davant, tots contra rivals que s'hi juguen la permanència: Osca-Numància, Albacete-Saragossa i Ponferradina-Almeria; i també haurà de tenir un ull posat en els perseguidors, amb especial interès en un Fuenlabrada-Elx que pot servir per frenar dos dels equips que van ara mateix per darrere. El Rayo, un altre rival directe, juga a casa contra el Las Palmas, que no pateix ni per dalt ni per baix.