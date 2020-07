Griezmann es perdrà els dos últims partits de lliga per una lesió muscular

El jugador francès del Barcelona Antoine Griezmann pateix un lesió al quàdriceps de la cuixa dreta i està gairebé descartat per disputar les dues últimes jornades de Laliga Santander. El davanter va ser sotmès ahir diumenge a les proves mèdiques que van confirmar la lesió muscular, si bé en el comunicat el club blaugrana no va fixar el temps de recuperació i es va limitar a precisar que l'»evolució marcarà la disponibilitat» del jugador. En el partit de dissabte passat contra el Valladolid (0-1), Griezmann va encadenar la tercera titularitat consecutiva i va ser substituït al descans per l'uruguaià Luis Suárez.