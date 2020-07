El Lugo torna a colpejar en el darrer moment

Cinc anys després del gol de Caballero que evitava l'ascens del Girona a Primera, el Lugo es torna a posar en el camí dels gironins amb un gol a l'últim sospir

l 7 de juny del 2015, un gol de l'argentí Pablo Caballero donava un agònic empat al Lugo en la darrera jornada de lliga a Segona Divisió. Amb l'actual tècnic del Barça, Quique Setién, a la banqueta, els gallecs no s'hi jugaven res, almenys esportivament, en aquell partit. En canvi, aquell 1-1 en el darrer minut va deixar el Girona de Pablo Machín sense l'ascens directe a Primera Divisió. Amb l'empat, els gironins es quedaven amb 82 punts. Els mateixos que l'Sporting que va pujar a la màxima categoria per l'average general. Ahir, una mica més de cinc anys més tard, el gol de Cristian Herrera no va tenir unes conseqüències tan dramàtiques per al Girona. Però també va ser una autèntica gerra d'aigua freda en el camí dels gironins cap, en aquest cas, el seu retorn a Primera Divisió.

Cinc anys donen per a molt. Entre altres coses, perquè el Girona hagi jugat dues temporades a l'elit. Però ahir, quan Cristian Herrera va marcar, més d'un va tornar a pensar en la malastrugança de Lugo. El Girona del 2015, mancat de centrals, no va saber parar Caballero i ahir, tot i tenir centímetre per donar i per vendre, l'equip de Francisco va concedir una segona jugada que el davanter canari va saber aprofitar. Un gol que feia estripar els papers de tots els que estaven fent càlculs per a l'ascens directe. I això que Osca i Saragossa van fallant com si la segona posició no els hi interessés. El Lugo envia l'afició del Girona a seguir avui amb atenció el que facin Rayo Vallecano (al camp de l'Almeria) i Elx (a casa contra l'Albacete).

De mirar a l'ascens directe a procurar assegurar-se els llocs de play-off. El que queda clar és que, cada cop, el Lugo es va consolidant com un equip de mal record per a l'afició gironina. I això que ja no hi són Pablo Caballero, ni lògicament Quique Setién. Iriome i Fernando Seoane són els dos únics jugadors que va jugar a Montilivi el juny del 2015 i ahir eren sobre la gespa de l'Anxo Carro. Igual que Granell i Aday en el cas dels gironins, Cinc anys són molt temps. Però a Girona, el Lugo sempre serà el Lugo.