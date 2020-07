Pep Busquets arriba al Girona cedit pel Joventut

El bon paper del Joventut en la recent fase final de l'ACB a València va estar marcat per la valenta aposta de Carles Duran amb els joves. Noms com Joel Parra, Nenad Dimitrijevic, Arnau Parrado, Arturs Zagars o Pep Busquets que, aquest migdia, s'ha convertit en la primera cara de la plantilla amb que el Bàsquet Girona encararà la seva estrena a LEB Or. L'aler de Granollers (21 anys i 2.01) aterra a Fontajau cedit per la Penya i s'afegeix a les tres renovacions (Albert Sàbat, Gerard Sevillano i Robert Cosialls) en l'equip que Jordi Pla i Carles Marco van construint a poc a poc.



Format al bàsquet base del Joventut i medalla de plata en els Campionats d'Europa sub-28 i sub-20, l'aler de Granollers coneix la LEB Or (va jugar el segon tram de la passada temporada cedit a l'Alacant i abans també ho havia fet amb el Prat), Pep Busquets va tenir el seu moment mediàtic en el partit de la fase final contra el Barça a València (7 punts i 2 rebots en 14 minuts).