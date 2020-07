Lautaro.Barça i Inter posposen les negociacions

Barça i Inter de Milà han decidit aturar les seves negociacions del davanter Lautaro Martínez. Segons revelava en la seva edició d'ahir La Gazzetta dello Sport, tots dos clubs han arribat a un acord per aparcar les negociacions pel jugador fins que concloguin les competicions de tots dos equips. El Barça es troba centrat a finalitzar la Lliga, on té poques opcions, encara que sí que vol bolcar-se per complet en la Lliga de Campions, i potser una negociació ara per Lautaro distrauria massa, en un moment determinant de la temporada. I, de la mateixa manera, l'Inter està centrat en la lliga italiana, on encara queden set jornades.