Pep Busquets: «Venir al Bàsquet Girona és el millor per créixer com a jugador»

Tot i haver-ho de rumiar, tant Pep Busquets com el seu entorn van tenir clar de seguida que el Bàsquet Girona era el millor lloc per créixer. L'aler de Granollers (21 anys i 2,01 metres d'alçada) va ser presentat ahir a Fontajau al costat del director esportiu Jordi Plà, que va mostrar-se satisfet d'haver arribat a un acord de cessió amb el Joventut de Badalona per a la primera incorporació en l'estrena a LEB Or. «Volem agrair la confiança pel creixement d'en Pep i haver-nos cedit un jugador que ha de ser el futur de la Penya. Estem molt contents que estigui amb nosaltres perquè està dotat físicament, tècnicament i tàcticament. A més, és conscient que té marge de millora i això encaixa amb la idea que tenim de projecte. No hi ha jugadors sense millora individual i en Pep ho exemplifica a la perfecció», assegurava Plà.

Tot i ser de l'any 1999, Busquets «està molt consolidat a LEB Or» després d'haver jugat l'última temporada amb l'Alacant. El director esportiu creu que «defensivament donarà un altre registre a l'equip i ofensivament farà l'últim pas per ser igual de decisiu». De moment, el jugador es pren el repte «il·lusionat» i amb «ganes de fer-ho bé i divertir-nos» a partir del pròxim dimarts 1 de setembre, que serà quan s'incorpori amb els gironins després de fer una part de la pretemporada amb el Joventut.



la cessió



«Va ser una decisió bastant meditada pels meus agents, la Penya i jo. Tots hem estat d'acord des d'un principi que venir a Girona era el millor per progressar com a jugador. Estem molt contents d'haver pres aquesta decisió perquè ens agrada molt el projecte. Espero que m'ajudi a créixer com a jugador i acabar de perfeccionar i millorar el meu joc. Tinc moltes ganes de començar, fer-ho bé i divertir-nos. Aquesta temporada només em centraré en el Bàsquet Girona».



l'entrenador



«Vaig parlar amb en Carles (Marco) per telèfon i em va ajudar a acabar-me de decidir. Vam parlar sobre diversos punts del projecte, sobretot dels entrenaments individuals. Potser em va ajudar a decantar-me, però hi ha moltes coses del projecte que tant a mi com als meus agents i la Penya ens han fet decidir pel Girona».

la competència a l'equip



«Per mi com més competència hi hagi (Gerard Sevillano), millor. Això vol dir que els resultats de l'equip són bons i l'objectiu que tenim va bé. Ara mateix som quatre jugadors, però no em preocupa perquè estic encantat amb l'estructura que ha pensat el club. Tant de bo tot surti com volen».



l'estat físic



«De moment, no he parat d'entrenar des de la fase final de l'ACB a València. No he aturat el bàsquet en cap moment. Ara tindré un mes de vacances i intentaré entrenar al màxim per arribar en bona forma a la pretemporada. Hem decidit que el millor és fer-la amb la Penya i incorporar-me al Bàsquet Girona el dia 1 de setembre. Estic content i il·lusionat».



la paraula de gasol



«Ara mateix hem estat parlant una estona amb el president (Marc Gasol) i m'ha explicat la idea que té el Bàsquet Girona. A part, aquests dies també he parlat amb bastanta gent del club sobre el projecte i tots m'han transmès bones sensacions. Tinc una idea clara del que esperen de mi aquesta temporada».