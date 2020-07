Àlex Llorca també s'afegeix al projecte del Girona a la LEB Or

Àlex Llorca és la segona cara nova del Bàsquet Girona després de la incorporació de Pep Busquets, cedit pel Joventut, i el cinquè jugador confirmat per al projecte de LEB Or amb la continuïtat d'Albert Sàbat, Gerard Sevillano i Robert Cosialls. Llorca ja formava part de l'equip de 3x3 del Bàsquet Girona que ha impulsat Marc Gasol aquest estiu al costat de Nacho Martín, Sergio de la Fuente, Javi Vega, Sergi Pino i Xevi Guirao.

«Estic molt content de formar part d'un projecte ambiciós i que creix any a anys, em consta que s'estan fent molt bé les coses i vinc amb molta il·lusió per poder portar la fam que tinc després d'un any molt complicat per mi per la lesió i el coronavirus», assegura Llorca, que, després de mesos sense jugar per una lesió a l'esquena en el tram final de la seva etapa al Fuenlabada, havia tornat a les pistes amb el Corunya de LEB abans que la pandèmia de covid-19 aturés la competició.

Format al bàsquet base del Barça i de l'Hospitalet, Alex Llorca (27 anys i 1,92) es va estrenar a l'ACB amb el Manresa (60 partits entre el 2009 i el 2011), per després jugar quatre anys a LEB OR (Tarragona, Alacant, Lleida i Corunya) abans de tornar a l'ACB amb el Fuenlabrada l'estiu del 2015. Quatre temporades amb els madrilenys fins que una lesió a l'esquena el va obligar a passar pel quiròfan el passat estiu. Sense equip, la temporada passada Llorca la va començar centrat en la seva recuperació, i en la possibilitat de jugar el preolímpic amb la selecció espanyola de 3x3, fins que una oferta del Leyma Coruña li va tornar a obrir les portes de la competició, en aquest cas de la LEB Or, el mes de febrer. Un retorn a les pistes que, al cap de pocs partits, es va veure truncat pel coronavirus. I que ara continuarà a Girona de la mà de Marc Gasol, tant en 3x3 com a LEB Or.

«M'agradaria agrair la confiança que en Marc (Gasol), en Carles Marco i en Jordi Pla perquè vingués a Girona, em moro de ganes de venir a entrenar i a jugar parts a Fontajau; tant de bo fem una gran temporada», afirma Llorca.