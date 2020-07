CE Gerunda 25 anys movent peces

Campió del món entre el 1921 i el 1927, el cubà d'origen català José Raúl Capablanca definia els escacs com «una mica més que un joc; són una diversió intel·lectual que té una mica d'art i molta ciència» i hi afegia que «són, a més, un mitjà d'acostament social i intel·lectual». Una manera de veure els escacs que, vint-i-cinc anys després de la seva fundació, serveix per explicar pas a pas el que és i ha volgut ser sempre el CE Gerunda. «Fa vint-cinc anys que intentem difondre els escacs a la nostra ciutat, animant les persones i fent classes per a totes les edats», explica Josep Serra, president de l'entitat des del 2009, reiterant que al Centre Cívic Pla de Palau, actual seu del CE Gerunda, «sempre tenim les portes obertes».

Capablanca parlava de «diversió intel·lectual» i de «ciència» i, gairebé un segle després, Serra cita entre les raons per tirar endavant el CE Gerunda que els escacs «potencien el raonament» i «incrementen la memòria». I, en l'altre vessant, si l'històric jugador cubà assenyalava que els escacs són «un mitjà d'acostament social i intel·lectual», Josep Serra té clar que «ensenyen a guanyar i ensenyen a perdre», però també serveixen per fer «noves amistats». Tots aquests, i altres, beneficis dels escacs eren ben conegut per un grup de gironins que, el 15 juliol de 1995, just ahir en va fer vint-i-cinc anys, van crear el Club Escacs Gerunda.

El club va néixer de la unió del CE AVAP de Vista Alegre, del CE Aztugàvers de Celrà i d'un grup d'exjugadors de CE Santa Eugènia. En un primer moment, les activitats del club es feien al local de l'AVAP a Vista Alegre, després al local de l'Associació de Gent Gran Onyar i, des del 2001, gràcies a un conveni amb l'Ajuntament, al Centre Cívic Pla de Palau, que ha estat clau en el creixement de l'entitat. «Sempre hem estat en locals públics i també hem comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament quan organitzem activitats d'escacs en altres llocs de la ciutat, com els Escacs a la Fresca de la plaça Independència; els estem molt agraïts», detalla Josep Serra, que és president del CE Girona des del 2009 després de la mort d'Antoni Medinyà, que havia ocupat el càrrec des de la fundació del club.

El nou CE Gerunda ja va néixer amb l'objectiu de tenir un primer equip competitiu, però d'entrada tenia encara no una vintena de llicències i un equip jugant a Lliga Catalana. Ara, dues dècades i mitja després, mantenint aquell esperit de «portes obertes» i fent classes d'escacs per «a totes les edats i per a tots els nivells», el CE Gerunda és el club català amb més equips en competició (vuit en Lliga Catalana i tres a la lliga catalana sub-12) i un dels que té més jugadors en actiu (uns 120). Al llarg d'aquests últims anys, més de quatre-cents jugadors han participat en un moment o altre en competicions de club amb el CE Gerunda.

El creixement ha estat progressiu al llarg dels anys, però un moment clau va ser la fusió amb la secció d'escacs de l'ADAC de l'any 2003. L'arribada al club de jugadors molt joves i de col·laboradors molt implicats per a la junta va fer, juntament amb la disponibilitat d'espais que oferia el Centre Cívic Pla de Palau, a on el Gerunda s'havia traslladat dos anys, créixer molt l'activitat del CE Gerunda: classes, tecnificació amb jugadors titulats, un ampli ventall d'activitats, molta implicació en l'organització de competicions infantils...

Un d'aquests joves jugadors procedents de l'ADAC era Àlvar Alonso. L'ara Gran Mestre és considerat el millor jugador d'escacs que hi ha hagut mai a Girona. Alonso va progressar de manera molt ràpida per dominar els Campionats de Catalunya i d'Espanya per edats (va ser campió sub12, sub14 i sub18) fins a acabar guanyant el campionat estatal absolut l'any 2011. Més enllà de l'Àlvar Alonso, l'Ismael Giménez va ser campió d'Espanya sub12 (2012) i Guillem Salagran, subcampió sub10. Pel que fa al primer equip, el 2014 el CE Gerunda va ser campió de Catalunya i va pujar a Primera Divisió i, dos anys més tard, arribaria l'ascens a Divisió d'Honor, on ha competit durant quatre temporades amb el vuitè lloc del 2019 com a millor posició.

Més enllà de la competició, i de les classes tant al Centre Cívic com a club com cedint professors a diferents escoles, el CE Gerunda també organitza els Escacs a la fresca de la plaça Independència cada mes de juny, tornejos per Fires, on també sol tenir una barraca amb la seva hamburguesa Kasparov, per Nadal, simultànies a cegues amb Àlvar Alonso, i manté col·laboracions amb diferents entitats de Girona: MultiCapacitats, FEDAC Sant Narcís, AMPAs...