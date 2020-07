El Madrid serà el campió de Lliga si avui guanya el Vila-real a Valdebebas

La penúltima jornada de la Lliga Santander, que es disputa gairebé de manera íntegra aquesta nit (21.00 hores), pot adjudicar les dues últimes places de descens i coronar el campió, que seria el Reial Madrid si guanya el Vila-real a Valdebebas. Els de Zinedine Zidane només necessiten dos punts per aconseguir l'ascens matemàtic i per això el club va avançar-se demanant a l'afició que celebri el títol des de casa, descartant visitar la Cibeles i qualsevol altra instiució, perquè «tots hem de contribuir amb absoluta responsabilitat a evitar riscos de contagi». El CSD, la RFEF i La Lliga van seguir el mateix missatge: «Fem una crida per evitar concentracions que posin en risc la salut pública».

El Barça rep l'Osasuna en el seu últim partit a casa sense dependre de si mateix per optar al títol, de manera que aprofitarà per recuperar sensacions i trobar la seva millor versió de cara a la tornada de la Lliga de Campions a l'agost. Els de Quique Setién afronten avui un nou duel sense marge d'error, ja que, tot i les insistències del tècnic que lluitaran pel títol fins al final, necessiten guanyar els seus dos pròxims partits i que el Reial Madrid, a 4 punts de distància, aconsegueixi només 1 punt dels 6 possibles. «Pot passar qualsevol cosa, però és veritat que és difícil, ja que ha de perdre i empatar un equip que ho ha guanyat tot. És obvi que estan per davant i que segurament han fet millor les coses. Seguirem lluitant fins al final», va dir. En aquest sentit, Setién assumeix la seva « part de responsabilitat, però no tota. Tampoc sento que hagi fet tan malament les coses per haver empatat tres partits. Donaria més mèrit al rival per haver-ho guanyat tot, que això sí que és més difícil». El tècnic càntabre, que recupera De Jong i Arthur, té l'opció d'apostar per un onze titular continuista, amb presència majoritària de titulars, o introduir rotacions per donar minuts a jugadors menys utilitzats o del filial.



La lluita per la permanència

El Leganés i el Mallorca s'aferraran fins a l'últim moment a les poques opcions que tenen de mantenir-se a Primera. I és que han de guanyar l'Athletic i el Granada, respectivament, i esperar que el Celta i l'Alabès punxin contra el Llevant i el Betis. Amb l'Espanyol descendit i l'Eibar salvat, la lluita per la permanència es redueix a quatre equips i dues places en les quals tant el Celta com l'Alabès tenen avantatge amb quatre punts més (36).

Els blanc-i-blaus visiten el València, que, tot i trobar-se a la deriva des de fa algunes jornades, manté mínimes opcions d'accedir als llocs de la Lliga Europa. Els valencianistes necessiten derrotar l'Espanyol en el tancament de Mestalla per aquesta temporada. La seva victòria ha d'anar acompanyada de resultats desfavorables per al Getafe, Reial Societat i Athletic i d'un segon triomf a la jornada final del campionat en la seva visita al Sevilla mentre l'equip viu una profunda transformació en la seva plantilla per al final de l'exercici, sobretot després de la possibilitat que alguns dels pesos pesants de la plantilla surtin en breu del club. Per la seva part, el Vila-real també somia amb Europa i necessita sumar davant del Madrid.