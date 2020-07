El Reial Madrid es proclama campió de lliga

No hi va haver sorpresa en la penúltima jornada de la Lliga. el Reial Madrid, que arribava com a líder amb quatre punts d'avantatge sobre el FC Barcelona, no va fallar davant el Vila-real i va certificar el títol de lliga, el 34è de la seva història.

Un gol de Benzema a la primera meitat i un altre de la mateixa francès, en la segona, van liderar el triomf blanc davant un Vila-real (2-1) que amb prou feines va oferir resistència més enllà del gol final d'Iborra.

El Barça, que necessitava una punxada blanca per arribar amb opcions a l'última jornada, tampoc hi va posar gaire de la seva part i no va ser ni tan sols capaç de guanyar l'Osasuna al Camp Nou (1-2). Un gol de l'exblaugrana Arnaiz a la primera meitat va acabar amb les esperances d'un equip desdibuixat des del retorn de la competició després de l'aturada provocada pel coronavirus i que només va poder empatar després d'un golàs de Messi de falta. Osasuna, al 93, va sentenciar el partit.

Així hem viscut el minut a minut del partit.

Els blancs han capgirat la situació respecte al Barça, líder abans de la pausa sanitària, mostrant una gran fermesa, sobretot en defensa, però també en els resultats. A diferència del seu gran rival, ha tingut la sort de cara quan més li feia falta.

És una Lliga d'autor amb el nom de Zidane. És el títol més desitjat pel tècnic francès, que per sobre de les tres Champions consecutives sempre escull la Lliga com el de major dificultat.

Després de l'aturada de la competició, sense poder comptar amb Eden Hazard, i prescindint de jugadors que havien de tenir un altre paper com Gareth Bale o James Rodríguez, amb lesions en atac que van deixar a Karim Benzema com a únic 9, reivindica la figura del tècnic francès.