Cara i creu per a Bolsova i Bassols

La tennista de Blanes Marina Bassols va caure ahir en els vuitens de final del torneig de la Liga Mapfre que s'està disputant aquests dies a les pistes del CT d'Aro. Bassols va caure contra una tennista més experimentada, Georgina García, en un partit molt disputat que es va allargar fins al tercer set. Marina Bassols va guanyar el primer set per 6-2, però Garcia es va emportar els dos següents per 6-2 i 6-3. En canvi, la palafrugellenca Aliona Bolsova va derrotar Adythya Karunaratne per 6-3 i 6-3 en el darrer partit del dia al CT d'Aro.

En altres resultats de la jornada d'ahir, dues de les principals favorites, Sara Sorribes i Lara Arrubarrena, varen guanyar els seus partits contra Irene Burillo (6-4 i 6-3) i Leyre Romero (7-5, 7-5).