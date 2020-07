Francisco «He preparat el partit com si el Cadis es jugués aquí l'ascens»

Conscient que el Cadis vindrà a Montilivi a guanyar, i sense regalar res, Francisco Rodríguez deia ahir en roda de premsa haver preparat el partit «a consciència» al mateix temps que tant ell com els seus jugadors tenen coll avall que l'objectiu, sí o sí, ha de ser lligar la promoció.



estat anímic



«A Lugo el cop va ser duríssim. Llavors no sabíem el resultat del Saragossa. Teníem molt clar el que volíem, però ara el que tenim és una altra meta per aconseguir. Hem preparat la setmana a consciència, aquesta ha sigut la nostra mentalitat. Veig a la gent molt motivada, preparada i amb la il·lusió d'afrontar els dos propers partits i sumar de tres en tres».



objectiu «play-off»



«La nostra meta ha de ser el play-off. Pensar el contrari seria equivocar-se. Hem de fer ara un molt bon treball contra el Cadis, un bon equip. A partir d'aquí, el que pugui passar ho veurem després del partit. Estem centrats i volem competir molt bé. El nostre proper rival es mereix tots els honors i respecte».



descans a alcorcón



«Si guanyem el Cadis llavors decidirem què fem el dilluns. Fins aquí és encara difícil pensar-hi. Ens ve un partit súper complex i complicat. Segur que el rival vindrà a fer un bon partit. Té bons futbolistes i un dels millors entrenadors de la categoria. Ens exigirà moltíssim. Quan acabi la jornada veurem on estem. No sóc massa partidari de donar descans. Vull que juguin els que estan millor. Ja va quedar clar a Lugo que homes com Ramalho, Alcalá, Diamanka o Jairo, que no havien jugat encara amb nosaltres, poden oferir un nivell suficient per competir».



laterals lesionats



«Desgraciadament hem perdut els dos laterals drets però hem d'afrontar-ho. Tenim Ramalho o Aday per jugar en aquesta posició i tinc clar que qui ho faci, ho farà bé. Estem sobrats de plantilla per suplir-los. Canviar el sistema? És impossible variar el model amb tant poc de temps. Sí que podem introduir algunes variacions».



sorpresa a la plantilla



«Coneixia individualment l'equip i alguns dels jugadors ja els havia tingut a les meves ordres. Quan es produeix un canvi d'entrenador significa que la dinàmica no és tant bona com hauria de ser la d'un equip que vol pujar a Primera. No crec que sigui per la responsabilitat de l'entrenador, sinó perquè simplement les coses no funcionen. Vaig acceptar la proposta del Girona perquè creia que hi havia nivell. Estem intentant treure la millor versió de cada jugador. Encara ens trobem en la situació ideal per aconseguir allò que es perseguia a l'inici de la temporada. No serà gens fàcil, tot i que depèn encara de nosaltres ».



cadis relaxat



«No crec que vingui relaxat. Només hem de mirar alguns partits de l'última jornada. L'Extremadura va guanyar al camp del Deportivo i l'Osca va perdre amb el Racing, que ja havia baixat. No podem pensar així, a la categoria hi ha excel·lents jugadors. El Cadis és de Primera perquè s'ho ha merescut i ens voldrà guanyar. He mentalitzat els jugadors que tocarà posar-nos la granota de fer feina. Hem preparat el partit com si el Cadis vingués aquí a jugar-se l'ascens. No ens regalaran res».



rivera



«Ell vol estar preparat però pateix un problema lumbar i no acaba de tenir bones sensacions. És un jugador fantàstic però no em puc permetre el luxe de tenir a gent que no estigui al cent per cent. No hi ha temps per perdre. A més, comptem amb molt bons jugadors a la plantilla».



passadís



«Encara no he tingut temps de parlar amb qui s'encarrega d'això però el Girona és un club senyor i si s'ha de fer, es farà».