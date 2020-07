El Madrid confirma el títol de Lliga

El Barça va viure una nit d'autèntic malson ahir al Camp Nou, ja que al títol de Lliga confirmat pel Reial Madrid s'hi va sumar la derrota davant l'Osasuna (1-2), la primera a casa de la temporada, per arrodonir l'exercici d'impotència que ha completat l'equip entrenat per Quique Setién des que va tornar del confinament. Al final del partit, Leo Messi va voler parlar fer declaracions a peu de camp per avisar que «jugant d'aquesta manera tampoc passarem l'eliminatòria contra el Nàpols a la Champions». El gol en el descompte de Roberto Torres, que ja n'havia marcat dos en el partit de la primera volta a Pamplona, va rematar el Barcelona, que ni tan sols va poder vèncer un rival que va jugar amb deu des de l'expulsió d'Enric Gallego en el minut 75. Pesaven les cames i pesaven les notícies que arribaven des de la capital, on el seu gran rival començava a destapar xampany en derrotar el Vila-real per 2-1. Va haver d'arribar Osasuna, un rival que ja no es jugava res mancant dues jornades, per posar l'últim clau en el taüt del seu rival. El silenci de jugar a porta tancada va sonar més coherent que mai.



Nova derrota de l'Espanyol

El tram final de Lliga s'està convertint en un calvari per a l'Espanyol, que ahir va encadenar una nova derrota (1-0, a Mestalla amb un gol de Gameiro). Per baix, el Mallorca va certificar el seu descens, mentre el Leganés encara manté opcions gràcies a la seva victòria a San Mamés (0-2) i a la derrota del Celta contra el Llevant (2-3). Madrilenys i gallecs es jugaran diumenge la permanència.