«Tinc molta fam per tornar a jugar i donar el millor de mi amb el Bàsquet Girona»

Als estius, Àlex Llorca i altres jugadors catalans solen entrenar-se amb Marc Gasol i Ricky Rubio, que, per mantenir-se en forma fora de la temporada NBA, no és estrany que organitzin partits amb amics i coneguts que competeixen a l'ACB o en lligues LEB. Un d'aquests és Llorca, que, aquest mateix estiu, s'ha entrenat més d'un dia amb Marc Gasol i, per tant, qui millor que el president per tenir clar que l'escorta barceloní ha deixat totalment enrere la seva lesió a l'esquena i que serà un molt bon reforç per al Bàsquet Girona de LEB Or. «Aquest darrer any ha estat molt complicat per mi, amb la lesió i després per l'aturada del coronavirus, però no ha deixat de treballar durant el confinament i en Marc mateix ha vist que estic molt bé i crec que això ha ajudat que ell tingui confiança en mi i vegi que tinc molta fam de tornar a jugar i donar el millor de mi al club tant en 3x3 com en 5x5».

El caràcter competitiu d'Àlex Llorca és dels trets d'un jugador, «contrastat a LEB Or, però sobretot a ACB», que més agrada als responsables del Bàsquet Girona. «Recordo que vam anar amb en Carles (Marco) a parlar amb ell per explicar-li el nostre projecte i dir-li que volíem que fos un jugador important, molt important, dins l'equip; i ell, en un moment de la conversa, ens va dir molt bé, però quin equip?, una mica l'Àlex és això: competitivitat. I ens sembla que és un valor fonamental en qualsevol equip», va explicar el director esportiu, Jordi Plà, sobre la incorporació d'un jugador que no va amagar que el seu objectiu és tornar a l'ACB: «És evident que és un dels meus objectius, va ser molt mala sort perquè venia de fer un dels millors anys a l'ACB amb el Fuenlabrada i pels dolors de l'esquena tot es va trastocar una mica; soc un jugador molt ambiciós, ho he estat tota la meva carrera, en la qual he hagut de superar moltes pedres en el camí i ho seguiré fent». Amb tot, Àlex Llorca és conscient que, en aquest primer any a la categoria, l'objectiu principal del Bàsquet Girona és pujar a l'ACB. «És clar que ens equivocaríem si diguéssim que l'objectiu és pujar, perquè és el nostre primer any en la categoria i hem de posar-nos els objectius dia a dia, però ja avanço que per ganes i per esforç els objectius no seran petits», va explicar Llorca, que havia coincidit amb Sàbat a Vic i a Alacant i amb Gerard Sevillano a Lleida: «En Sàbat és un dels bases amb què més m'agrada jugar, perquè té molta experiència i controla molt bé tot el que passa a la pista, mentre que en Sevillano va jugar molt bé la temporada passada i segur que també té molta gana per jugar a LEB Or».