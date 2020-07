Quartararo supera Maverick Viñales i Marc Márquez en la classificació del Gran Premi d'Espanya a Jerez

El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha aconseguit la seva primera "pole position" de la temporada i un nou rècord en rodar en 1:36.705 durant la classificació per al Gran Premi d'Espanya de MotoGP al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Quartararo ha superat per molt escàs marge a Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) i al campió del món del Repsol Honda, Marc Márquez.

Márquez i Viñales han estat separats per només una mil·lèsima de segon en els quarts entrenaments lliures, en els quals tots els pilots solen utilitzar el temps en buscar el millor ritme de carrera amb els pneumàtics usats per conèixer l'abast real del rendiment dels mateixos i en els que ha sorprès el rendiment del francès Fabio Quartararo, que ha conclòs en una discreta desena plaça.

Els catalans Pol Espargaró (KTM RC 16), Alex Rins (Suzuki GSX RR), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) i l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) tenien l'obligació d'intentar lluitar per passar a la segona classificació, per a la qual només es donen dues places a la Q1.

Aviat s'ha posat al capdavant de la taula Alex Rins, potser el més enrabiat després del seu contratemps amb Marc Márquez a la tercera tanda d'entrenaments lliures, en què s'ha sentit destorbat pel campió, però aquest estava respectant la bandera groga que mostraven els jutges de pista, que prohibeix els avançaments.

Encara que poc després han estat els pilots de KTM dels que han pres la iniciativa, amb Pol Espargaró i el sud-africà Brad Binder, per copar les dues primeres posicions, el que deixava fora de la segona classificació a Rins, tot i que el de Suzuki no ha trigat gaire a esmenar la situació en baixar el seu temps a 1:37.063, just abans de patir una caiguda sense conseqüències en el mateix punt que se'n va anar a terra el britànic Bradley Smith (Aprilia RS-GP).

Rins ha passat a la segona classificació com primer al costat de Pol Espargaró.

El primer intent de volta ràpida de Marc Márquez ha estat debades, a l'entrar colat al revolt 6 i haver de deixar anar l'accelerador, el que li va posat en safata la primera plaça a l'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), tot i que li ha durat poc ja que darrere d'ell arribava el francès Quartararo que ha rodat en 1:37.064 i Márquez, en la seva següent volta, 1:37.006, que el col·locava fins a la primera posició, encara amb deu minuts d'entrenament per davant.

En realitat tant Quartararo com Márquez han encadenat una sèrie de voltes personals que ha centrat la lluita per la "pole position" en ells dos ja que en el següent gir el francès ha rodat en 1:36.993 en millorar sensiblement el seu rendiment en l'últim parcial, el mateix en què falla el de Repsol Honda.

Amb una estratègia clara de tots els pilots d'anar a dues sortides, en la segona Marc Márquez ha estat el primer a batre "El Diablo" Quartararo en rodar en 1:36.877, que s'ha quedat a 71 mil·lèsimes de segon del rècord del francès, a qui s'ha acostat després Maverick Viñales en rodar en 1:36.844.

Tant el pilot de Repsol Honda com els dos de Yamaha s'han convertit en centre d'atenció dels minuts finals, amb uns parcials de vertigen que han acabat beneficiant al francès Quartararo, autèntic especialista a una volta, que en el seu últim gir ha establert un nou rècord de la categoria en rodar en 1:36.705.

En aquesta mateixa última volta han anat per terra l'australià Jack Miller i, en el mateix punt poc després, l'espanyol Alex Rins, el més afectat pel contratemps, en subjectar-se clarament el braç dret com a símptoma que alguna cosa no anava bé en aquesta clavícula.

Pol Espargaró, que havia arribat des de la primera classificació ha aconseguit una meritòria setena posició, amb Alex Rins novè i el seu company a l'equip Suzuki GSX RR, en la dotzena posició.