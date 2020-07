Lewis Hamilton guanya a Hongria i ja és líder

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi d'Hongria, tercera cita del Mundial de Fórmula 1, en liderar d'inici a fi i superar a Max Verstappen (Red Bull), segon, i al seu company de Mercedes Valtteri Bottas, tercer.

Amb aquest triomf, el segon consecutiu després del reeixit en l'anterior Gran Premi d'Estiria, el vigent campió del món ja lidera la taula de pilots d'aquest Mundial 2020, superant a un Bottas que, malgrat lluitar per la segona plaça, ha hagut de conformar-se en ser tercer.

A més, Hamilton ha volat amb les seves gomes toves posades a cinc voltes del final i ha aconseguit, en l'últim gir, la volta ràpida en carrera i ha sumat un punt més per posar més terra pel mig respecte a Bottas en la classificació de pilots. Hamilton suma ara 63 punts, respecte als 58 del finlandès.

No ha estat aquest l'únic assoliment de Hamilton, ja que amb aquesta victòria suma vuit triomfs a Hungaroring al llarg de la seva carrera i iguala el rècord de més victòries en una mateixa pista que posseeix ara al costat de Michael Schumacher, que va vèncer 8 vegades a França.

En un circuit fetitxe per a Hamilton, que va guanyar la seva primera carrera amb Mercedes a Hongria l'any 2013, el britànic continua sumant victòries i ja té 86, més a prop del rècord absolut que també posseeix Schumacher, amb 91.

No ha donat treva la 'fletxa platejada', aquesta vegada tintada de negre, de Hamilton a la resta de cotxes. Ha sortit molt bé, ha fet lloc ben aviat i s'ha passejat pel seu jardí hongarès al seu plaer. A més, la mala sortida de Bottas ha evitat que ni el seu company li pogués inquietar. Verstappen, segon, ha arribat a rodar a gairebé mig minut del ja líder.

Sí que hi ha hagut lluita entre Verstappen, que millora la seva tercera posició a Estiria --no va acabar a Àustria-- amb aquest segon lloc que s'ha guanyat tancant la porta a Bottas. Quart ha estat Lance Stroll, amb el seu 'Mercedes rosa' del Racing Point, ja a gairebé un minut de Hamilton.

Alexander Albon (Xarxa Bull) --si no és sancionat --, Sebastian Vettel (Ferrari), Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Kevin Magnussen (Haas) i Carlos Sainz (McLaren) han completat el 'Top 10'.

Carlos Sainz, que ha patit de nou una dolenta primera parada en boxs, per trànsit en el 'pit lane' i no per error de l'equip, aquesta vegada, ha avançat mancant 10 voltes al Ferrari de Charles Leclerc per guanyar-se aquesta desena plaça i sumar 1 punt més --continua novè en el Mundial amb 14 punts--.