Quique Setién no se sent assenyalat

El tècnic barcelonista Quique Setién va assegurar ahir, en la vigília de l'últim partit de Lliga, que «en absolut» se sent assenyalat per les declaracions de Leo Messi sobre la situació de l'equip ni tampoc «en cap moment» ha tingut la intenció de voler abandonar el seu càrrec.

En acabar el partit contra l'Osasuna, després de certificar l'adeu al títol, Messi va assegurar que si no canvia la dinàmica, el Barça tampoc tindria opcions de guanyar la Lliga de Campions, l'única competició a la qual encara opta aquesta temporada. «Si em sento assenyalat per aquestes declaracions? En absolut. Tots en un moment determinat diem coses que de vegades s'interpreten malament... Són situacions que es viuen quotidianament en moments importants com els que estem vivint, de frustració, però no li dono importància», va dir ahir Setién en la roda de premsa prèvia a l'intrascendent partit d'avui a Vitòria contra l'Alabès.

El tècnic càntabre vol extreure un missatge positiu: «És el que estem absolutament conscienciats que volem arribar a la final (de la Champions) i guanyar-la. Tots necessitem un descans, netejar la nostra ment, transformar-nos i convertir-nos en l'equip que hem estat sempre. Cal pensar en el que ens espera». Setién va insistir en el seu discurs que no viu d'esquena a la realitat i que ningú el convencerà que des que es va fer càrrec de l'equip «tot ha estat un desastre» perquè s'han fet «coses bé» i les vol rescatar «de cara al futur».

L'entrenador blaugrana va dir que amb Messi està d'acord en unes coses i en altres no. «És veritat, i té raó, que si juguem tan malament com ho hem fet en alguns partits no ens donarà per guanyar res, però també hem tingut bons moments, que ens poden servir per guanyar. Tots som conscients que hem de ser més fiables i consistents, si aconseguim jugar com davant el Vila-real, segur que ens aconseguirem guanyar-la.