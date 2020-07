Santaló derrota Merino i continuarà al capdavant de la gironina de bàsquet

Xevi Santaló continuarà al capdavant de la territorial gironina de la Federació Catalana de Bàsquet després de les eleccions celebrades ahir, les quals va superar el candidat alternatiu, David Merino, per 28 vots a 15. En la junta de Santaló hi continuaran noms com Sito Ribas, Lolita Iglesias o Dani Luque i s'hi incorpora l'exjugadora Sandra Ventura. Merino comptava amb el suport d'Alfred Julbe o de Jordi Trias, entre d'altres.

Santaló també és president de la Federació Catalana i, de cara a les properes eleccions, previstes per al 5 d'agost, dona suport a l'actual president, Ferran Aril. Mentre que Merino està alineat al costat de l'exàrbitre Joan Carles Mitjana.