Una cadira buida esperant en Vicenç

Moltes jugadores, diferents entrenadors i els membres dels seus respectius cos tècnic, directius, treballadors del club i més jugadores... En la darrera dècada i mitja, una infinitat de cares i noms han passat per l'Uni Girona. I entre tota aquesta gent costaria molt trobar-ne una, una de sola, que no parlés bé de Vicenç Bordas. L'històric delegat del primer equip de les gironines està de baixa, i ingressat, per un greu problema de salut des del passat febrer. Però a l'Spar Girona es resisteixen a nomenar un substitut. La plantilla i el cos tècnic de la temporada vinent ja estan complets, però no hi haurà delegat. La cadira de Vicenç Bordas continuarà buida. Esperant-lo.

«T'estimem Vicenç», escrivia ahir Èric Surís a les xarxes socials després que el club de Fontajau fes públic que no substituirià el delegat, però, més enllà de la bona relació de Vicenç Bordas amb Surís, amb Roberto Íñiguez, amb Miguel Àngel Ortega o amb Anna Caula, una mostra de la seva empremta en el bàsquet femení estatal és al tuit informatiu de l'Spar Girona. « Te esperan todos los pabellones de Liga Femenina Endesa. Vicenç, un caballero querido por todos», van escriure des del compte oficial de Twitter del Perfumerías Avenida. Una ràpida resposta del principal rival de l'Uni en els darrers anys que, més enllà de l'anècdota, serveix com a exemple dels detalls, de les bones paraules o de l'empatia amb què Vicenç Bordas s'ha mogut per les pistes des de fa més de dues dècades.

Vint anys, perquè «la persona que més cuida les jugadores» forma part de l'Uni des d'abans que el club gironí existís. Vinculat als equips de bàsquet dels Maristes, on van entrenar Pere Puig i Anna Caula, Vicenç Bordas va ser el delgat del cadet del Santa Eugènia que va participar en un Campionat d'Espanya amb l'encara director esportiu i l'ara diputada a la banqueta. Aquell cadet va ser un dels embrions de l'Uni Girona i en aquell naixement hi va ser Vicenç Bordas. Ell va ser el delegat de l'equip que, amb Caula a la banqueta, aconseguiria l'ascens a Lliga Femenina 1 l'any 2009 i allà ha continuat. Ajudant el cos tècnic i cuidant les jugadores sempre amb bones paraules per als rivals i amb detalls per a aficionats o periodistes. El passat febrer, un parell de dies abans d'un partit d'Eurolliga contra l'Schio a Fontajau, Vicenç Bordas va patir un greu entrebanc de salut que el manté ingressat des de fa gairebé mig any. Una baixa indefinida que ha tallat la seva relació diària amb l'equip. L'Uni ja va anar a la Copa de Salamanca sense el seu delegat i ara es prepara per començar la propera temporada sense ell. El cos tècnic de l'Spar Girona ja està definit, però no hi haurà delegat i entre la resta, amb l'ajuda d'altres treballadors i directius del club, es repartiran les seves tasques.

En la seva cinquena temporada, al capdavant de l'equip, Èric Surís continuarà comptant amb David Muñoz com a segon entrenador i encarregat de l' scouting dels rivals; mentre que la principal novetat serà l'arribada del gallec Álex De la Vega de preparador físic. De la Vega té experiència al Ferrol i al Perfumerías Avenida, treballant amb Lino López, i agafa el relleu d'Andreu Comas. Un altre nom clàssic del club, Betti Orden, continuarà sent la fisioterapeuta, ara amb l'ajuda de Redouan Hamido en els desplaçaments.

Finalment, Sílvia Trevino i Carla Jou repeteixen per segon any consecutiu com a metge i team manager del primer equip.