El Cartagena puja i queden definides les eliminatòries d'ascens a 2a A

El Sabadell, el Cornellà i el Barça B ja saben contra qui s'hauran d'enfrontar a la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona A. Els vallesans, que van superar l'Atlètic B per penals, se les heuran contra la Cultural Lleonesa, mentre que el filial jugarà contra el Badajoz. Per la seva banda, el rival del Cornellà serà l'Atlètic Balears, que diumenge a la nit va caure per penals contra el Cartagena. Els cartaginesos i la UD Logronyès són nou equip de Segona. L'altra eliminatòria enfrontarà el Castelló i la PD Santa Eulàlia.

Un dels protagonistes de l'ascens de la UD Logronyès va ser el lateral dret Iago López, cedit pel Girona fins al final de temporada. Format al Deportivo, el futbolista de Lugo va destacar al Peralada-Girona B amb una trentena de partits a Segona B i va arribar a fer la pretemporada amb el primer equip abans de marxar cedit. Un cop a Logronyo, Iago de seguida va fer-se un lloc a l'equip disputant 16 partits com a titular i marcant un gol.