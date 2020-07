Comença la segona edició de Girona Pàdel Cup

El circuit Girona Pàdel Cup arrenca de nou després de l'èxit obtingut a la primera edició, consagrant-se com a un torneig de pàdel premium de les comarques gironines. El tret de sortida d'aquesta segona edició serà el pròxim 10-15 d'agost al club Tennis Costa Brava, situat a Mont-Ras. Aquesta nova edició presenta alguns canvis respecte a l'anterior, com és el nou format de joc de quadre americà més eliminatòria, que permet jugar més partits per torneig i contra més contrincants. Un format de cap de setmana, més curt, intensiu i divertit.

Les inscripcions per al primer torneig tancaran el pròxim 6 d'agost i s'espera que superin les de l'any anterior. L'agència Vsponsor, creadora i organitzadora de l'esdeveniment, confia a superar les expectatives dels jugadors, gràcies al valor dels premis i a la quantitat de serveis que ofereix el torneig: servei de fisioteràpia gratuït, barra lliure d'aigua i cervesa, snacks i fruita tots els dies, fotografies professionals de tots els partits, resultats actualitzats a l'app oficial,? a més a més de la samarreta personalitzable i un Welcome Pack amb productes dels col·laboradors.

A banda d'això, la inscripció, que es pot fer per la web o l'app oficial, suposa poder gaudir de promocions exclusives que Girona Pàdel Cup posa a disposició a la seva web, com un 10% de descompte a AIRE ANCIENT BATH o un 25% de descompte a la subscripció de Diari de Girona, entre molts altres.

Els tornejos comptaran amb dues categories masculines, una categoria femenina i dues categories mixtes, depenent de les inscripcions totals, fet que ajudarà els participants a ajustar-se i competir al seu nivell.

A cada torneig del circuit es farà l'entrega de premis als respectius guanyadors, a més d'un sorteig per a tots els participants.

L'agència Vsponsor destaca aquells col·laboradors que fan possible la realització de l'esdeveniment i agraeixen el paper que compleixen a cada torneig, especialment a Royal Padel, Dunlop, Esports Parra i Diari de Girona, així com a la resta de col·laboradors.

Els organitzadors també conviden als participants a descarregar-se l'app de mòbil, una eina que permet tenir tota la informació del torneig actualitzada al moment.