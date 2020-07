Esther Guerrero supera el rècord d'Espanya de 2.000 metres a Olot

El confinament no ha acabat amb les ganes de superar-se d'Esther Guerrero que ahir, a les pistes de l'Olot on sol entrenar-se habitualment, va batre un dels rècords d'Espanya més antics en la poc habitual distància dels 2.000 metres. Cinc voltes a la pista que l'atleta de Banyoles va completar amb un temps de 5:41.30, sis segons menys que la plusmarca que tenia Júlia Vaquero des del 1996 a Niça. Lògicament, Guerrero també va superar el rècord català que tenia Carme Valero (6:04.79), des d'encara feia més temps, el 1986. Guerrero, que en les dues primeres voltes va comptar amb l'ajuda de la seva germana Marina, va fer els passos de cada 400 metres amb 1:07.84, 2:17.55, 3:26.62, 4:33.78 i el darrer de 5:41.30. La gesta d'Esther Guerrero va arribar en un control de temps organitzat pel CN Banyoles i el CA Olot a les pistes garrotxines en, com havia explicat ella mateixa, «un intent d'organitzar una competició segura i pròxima, en tots els sentits, posant una mica de normalitat a aquesta estranya temporada».