Dani Garcia: Un altre talent jove per fer el salt endavant a Girona

Carles Marco té fama de ser un entrenador que ha estat important en el salt endavant de jugadors joves i, pel que sembla, això no està passant desapercebut entre els equips ACB que no dubten a cedir jugadors al Bàsquet Girona. Si la setmana passada era el Joventut qui enviava Pep Busquets cap a Fontajau, aquesta és el Manresa qui cedeix Dani García perquè comparteixi la posició de base amb Albert Sàbat en l'estrena dels gironins a LEB OR.

Dani Garcia coneix molt bé la LEB Or, hi ha jugat les dues últimes temporades cedit pel Manresa a l'Osca, però també ha jugat a l'ACB amb els del Bages en el tram final d'ara fa dues temporades. Després del confinament, Dani Garcia s'ha estat entrenant amb el Manresa, on s'havien plantejat que es quedés cobrint una plaça de «jugador de formació», però finalment torna a sortir cedit després d'una temporada on ha estat mesos de baixa per una lesió. Entre el problema al turmell i el prematur final de la competició pel coronavirus Dani Garcia només ha pogut jugar 9 partits (7 punts i 6 assistències en 22 minuts). «Arribar al Bàsquet Girona és una gran oportunitat per seguir creixent com a jugador, perquè estaré envoltat de jugadors de molt talent que m'ajudaran a seguir millorant», explica Dani Garcia, que és el sisè jugador confirmat pel club gironí de cara a la temporada vinent. Sis jugadors i sis jugadors catalans.

Albert Sàbat i Dani Garcia de bases; Àlex Llorca, Pep Busquets i Gerard Sevillano en el joc exterior; i Robert Cosialls per dins. En els propers dies, el club que presideix Marc Gasol té la intenció d'anunciar reforços en el joc interior.