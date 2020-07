El Bàsquet Girona fitxa el pivot holandès Olaf Schaftenaar

Després dels fitxatges de Pep Busquests, Àlex Llorca i Dani García arriba el primer reforç interior per al Bàsquet Girona: l'holandès Olaf Schaftenaar. El pivot de 2.08 i 27 ha jugat aquesta darrera temporada a LEB Or amb el Canoe (11 punts i 4 rebots per partit amb un 40% en triples).

Format al bàsquet nord-americà amb Oregon Statge, Schaftenaar va jugar després tres temporades al seu país, Landstede Basketbal Zwolle, fins fitxar pel Canoe el passat estiu.

Amb Olaf Schaftenaar, el Bàsquet Girona té set jugadors confirmats. Dos bases, Albert Sàbat i Dani Garcia; tres exteriors - Àlex Llorca, Pep Busquets i Gerard Sevillano -; i dos interiors com Robert Cosialls i Olaf Schaftenaar.