Dani Garcia «M'atreia molt poder jugar amb l'Albert Sàbat»

Fitxar per un equip que té un base tan consolidat com l'Albert Sàbat és una decisió que, a més d'un jugador, li podria costar d'aprendre. Però aquest no és el cas de Dani Garcia (Mataró, 1998) que arriba al Bàsquet Girona cedit pel Manresa i que només d'aterrar a Fontajau va deixar clar ahir que compartir posició, i lluitar pels minuts, amb el llagosterenc era una de les raons que l'havien portat a acceptar la proposta per venir a Girona: «Jugar amb ell és una de les coses que més m'atreia de venir aquí, perquè és un dels millors bases de la categoria amb una trajectòria increïble; tindré la seva referència jugant en la meva mateixa posició i crec que això serà molt bo per a mi i intentaré aprendre el màxim d'ell», va explicar ahir Dani Garcia, que és el sisè jugador confirmat del Bàsquet Girona de cara a la temporada vinent. Sàbat i ell de base; Àlex Llorca, Pep Busquets i Gerard Sevillano d'exteriors i, de moment, només Robert Cosialls en el joc interior.

La idea de créixer i de «no hi ha cap jugador sense millora», tant per part de Dani Garcia com del club, va ser l'eix en què es van moure la majoria d'intervencions en la presentació del base de Mataró. «Des que vam començar a pensar en l'equip que volíem fer, en Dani Garcia és un jugador que estava allà perquè tot i la seva edat (22 anys) té un itinerari molt consolidat a la categoria i, molt important, és un jugador amb un gran marge de creixement i això és el que volem treballar tant en l'àmbit d'equip com de club», va explicar el director esportiu del Bàsquet Girona, Jordi Plà, que també va destacar el «llenguatge corporal» de Dani Garcia: «És un jugador que transmet molt, quan està a la pista tens la sensació que passaran coses i això ens agrada molt, sobretot en un base».

Dani Garcia és la tercera cara nova confirmada, després de les de Pep Busquets i Àlex Llorca, i ahir no va amagar que li agrada com s'està perfilant el primer projecte a LEB Or del club que presideix Marc Gasol. «Personalment, crec que estem fent un equip molt bo, tenim projecció però s'ha de treballar des del primer dia, hem de tenir clar que s'haurà de treballar molt».