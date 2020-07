Èric Surís entrenarà la selecció espanyola sub-18

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va confirmar ahir que, un estiu més, tornarà a comptar amb Èric Surís per a les seves seleccions de formació. Tot i que no hi ha cap competició, el tècnic de l'Spar Girona treballarà amb les jugadores de la selecció sub-18, amb Bernat Canut (Cadí)i l'exjugadora Ana Montañan (Fuenlabrada) com a ajudants. Els entrenaments es faran a València.