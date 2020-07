L'Olot reforça el lateral esquerre amb Escoruela (Sant Andreu)

A l'espera encara de conèixer quan començarà i el format que tindrà la nova Segona B de la temporada que ve, l'Olot continua anant per feina. Els garrotxins van anunciar la tercera incorporació pel curs 2020-21 després de Juan Delgado (Barakaldo) i Albert Batalla (Almeria B). Es tracta del lateral esquerre del Sant Andreu Roger Escoruela. El defensa mataroní, de 24 anys, signa per una temporada amb opció a una altra i ocuparà el buit deixat per Pep Chavarría.

Amb passat als planters del Cornellà, Espanyol i Vila-real, Escoruela va debutar com a amateur a Tercera Divisió amb el Gavà. De La Bòbila va passar a Segona B amb el Real Unión Irun, d'on el va captar l'Eibar per jugar dos cursos al seu filial, el Vitòria, també a la categoria de bronze. L'estiu passat, Escoruela va tornar a Catalunya per jugar al Sant Andreu.

«Fa 20 anys que estiuejo a Olot, per mi és un somni fet realitat poder ser jugador d'aquest club i poder gaudir dels companys, de l'afició i del projecte», deia Escoruela. «Soc un jugador molt ràpid, fort i que interpreto bé el joc d'atac. En els últims anys també he millorat en les tasques defensives, puc aportar dinamisme i el joc directe que necessita l'equip», afegeix.