L'Spar Girona preveu posar un màxim de 2.150 espectadors a Fontajau

L'Spar Girona s'ha avançat a la resta de clubs, tant de bàsquet com d'altres esports, i ha estat el primer en presentar una pla d'aforament acompanyant a la seva campanya d'abonaments. Basant-se en els grups estables de convivència, el plantejament de l'Uni permet posar fins a 2.125 espectadors a Fontajau mantenint les distàncies. Només els abonats tindran accés als partist i el club renúncia a la venda d'entrades.

Amb aquests abonaments per grups de convivència de 2, 3 o 4 persones, l'Spar Girona ha rebaixat els preus respecte a la temporada passada que seran de 80 euros pels adults i de 35 pels nascuts l'any 2008 o posteriors. També ha marcat uns percentatges de devolució del cost dels abonaments si els partits no es juguen o la competició és a porta tancada.