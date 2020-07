L'Uni rebrà el Gernika de Buch i Colhado en la tercera jornada

L'Spar Girona ja sap el calendari de la temporada vinent que, si la situació sanitària ho permet, començarà el cap de setmana del 12/13 de setembre amb la disputa de la Supercopa a València (en format de Final Four amb Spar Girona, Perfumerías Avenida, Gernika i les amfitriones, deixant pel 20 de setembre el debut a la lliga contra l'Estudiantes a Fontajau. En la tercera jornada, 4 d'octubre, destaca un atractiu Spar Girona-Gernika amb el retorn de Rosó Buch i Nadia Colhado a Fontajau mentre que l'esperat duel contra el Pefumerías Avenida no arribarà fins a la darrera jornada de lliga (20 de desembre a Salamanca i 4 d'abril a Girona).

La Copa es jugarà del 4 al 7 de març i les dates, provisionals, de play off són: 7 i 10 abril (quarts de final), 14 i 17 (semifinals) i 21, 24 i 28 (final),





