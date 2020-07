Hospitalitzat un dels jugadors del Fuenlabrada confinats en un hotel de la Corunya

Un dels jugadors del CF Fuenlabrada confinats en un hotel de la Corunya per Covid ha sigut traslladat aquest divendres en ambulància a l'hospital. Segons un comunicat del club, el seu estat «no és greu i s'ha decidit traslladar-lo per precaució», segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

A més, la Fiscalia de la Corunya ha obert diligències d'investigació sobre el viatge d'aquest equip de futbol i Segona Divisió, per si hagués comès un delicte al no comunicar el brot de coronavirus que podia haver detectat el cap de setmana passat a Madrid i després emprendre el trajecte amb la resta de la plantilla cap a la ciutat gallega.

«La investigació té per objectiu aclarir els fets i determinar si tenen abast penal», informen fonts de la Fiscalia, que afegeixen que «el procediment té caràcter reservat, per la qual cosa no s'informarà del procediment fins a la seva conclusió».



El brot del Fuenlabrada desencadena una tempesta inacabable

L'Ajuntament de la Corunya va presentar aquest dijous davant el Fiscal en Cap de l'Audiència Provincial de la Corunya un «extens» escrit perquè «es depurin responsabilitats», en el cas que n'hi hagués, bé «penals» o bé «per via administrativa», pel que considera una «negligència» en aquest cas.