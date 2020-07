Olaf Schaftenaar, un «pivot tirador», s'afegeix al Girona

Després dels fitxatges de Pep Busquets, Àlex Llorca i Dani García, ahir va arribar el primer reforç interior per al Bàsquet Girona: l'holandès Olaf Schaftenaar. El pivot de 2,08 i 27 ha jugat aquesta darrera temporada a LEB Or amb el Canoe (11 punts i 4 rebots per partit amb un 40% en triples); i, a Fontajau, hauria d'aportar punts i amenaça exterior a l'equip que entrenarà Carles Marco.

Format al bàsquet nord-americà amb Oregon Statge, Schaftenaar va jugar després tres temporades al seu país, Landstede Basketbal Zwolle amb qui va guanyar la lliga dels Països Baixos fa dos anys, fins fitxar pel Canoe el passat estiu. «Em sento molt afortunat d'afegir-me a un projecte tan ambiciós com aquest, estic impacient per començar», va explicar ahir Schaftenaar, que es va definir com «un jugador que dins de la pista pot ajudar l'equip de diferents maneres, soc un bon tiradors, un bon passador...».

Amb Olaf Schaftenaar, el Bàsquet Girona té set jugadors confirmats. Dos bases, Albert Sàbat i Dani Garcia; tres exteriors -Àlex Llorca, Pep Busquets i Gerard Sevillano-; i dos interiors com Robert Cosialls i Olaf Schaftenaar. En els propers dies es farà pública la incorporació de més jugadors interiors.