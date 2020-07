El Llagostera i l'Olot iniciaran la temporada el pròxim 26 de setembre

L'Olot i el Llagostera ja poden fer un passet endavant amb la planificació de la temporada 2020-21. Els equips de Segona B van haver d'esperar fins ahir per conèixer la data d'inici de la Lliga, que començarà el pròxim cap de setmana del 26 i 27 de juliol. En funció d'això, podran preveure la pretemporada.

En funció de l'evolució de la pandèmia del coronavirus, la Federació espanyola va comunicar ahir la intenció de començar la temporada el darrer cap de setmana de setembre i aviat hauria de pronunciar-se sobre la proposta del calendari, el nou format per a la categoria de bronze i la composició dels grups. Feia setmanes que els garrotxins reclamaven la pronunciació per part de la RFEF, tenint en compte que la resta de categories ja coneixia les dates d'inici i a Segona B eren els únics que no podien avançar amb el disseny de la nova campanya. Per la seva part, el Llagostera també estava pendent d'aquesta resposta per tal de fixar la data de la pretemporada.



Resposta a mitges

La RFEF no va explicar, però, com serà el calendari, els grups ni el format de la competició. Sense descensos, la Segona B estarà composta per 100 equips i es preveuen cinc grups de 20 dividits cadascun en dos subgrups de 10.