Segona victòria, inapel·lable, de Fabio Quartararo per davant de Viñales

El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha aconseguit una segona victòria consecutiva i inapel·lable en imposar-se en el Gran Premi d'Andalusia de MotoGP que s'ha disputat aquest diumenge al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Quartararo s'ha imposat amb un folgat avantatge als dos pilots oficials de Yamaha, el català Maverick Viñales i l'italià Valentino Rossi.

El francès i Rossi han sortit fulgurants en apagar-se el semàfor vermell per entrar primer i tercer en la corba de final de recta, amb Maverick Viñales a la segona posició.

Un punt complicat en el qual ja s'ha hagut de lamentar un incident protagonitzat pel portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) en el qual s'han vist involucrats tant el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), que ha tocat per darrere wl lusità, com el britànic Bradley Smith (Aprilia RS-GP), que ha hagut d'evitar els accidentats.

Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha protagonitzat una bona sortida en la qual ha millorat diverses posicions mentre per davant Valentino Rossi donava un cop d'efecte i superava el seu company d'equip per intentar arribar a Fabio Quartararo, que ja havia aconseguit certa distància d'avantatge en només dos girs, amb volta ràpida inclosa en la segona.

En tot just una volta més Fabio Quartararo li ha ficat més de set dècimes de segon de diferència a Rossi i cinc a Viñales, que veien com el francès marxava en solitari irremissiblement doncs en la quarta volta ja tenia més de dos segons d'avantatge sobre el duo perseguidor, al qual s'acostaven perillosament els pilots de Ducati, l'australià Jack Miller i l'italià Francesco Bagnaia i una mica més enrere el nipó Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

Molt més enrere. a l'entrada a la recta de meta, la sempre compromesa corba Jorge Lorenzo, anava per terra un altre espanyol, Iker Lecuona (KTM RC 16), mentre que el sud-africà Brad Binder, que s'ha tocat en la primera volta amb Oliveira, remuntava posicions des de l'últim lloc.

En el vuitè gir la cursa ha perdut un altre protagonista, el catala Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se n'ha anar per terra en la revolta dos, sense possibilitat de continuar quan lluitava per l'onzena posició amb el seu germà, Pol Espargaró (KTM RC 16).

I una volta més tard Bagnaia ha aprofitat un petit error de Viñales per "colar-se" per l'interior al català i posar-se tercer, cosa que ha desconcentat l'espanyol, o bé amb algun problema de rendiment amb la moto s'ha vist també superat en tot just mitja volta per Jack Miller, que ha caigut poc després, i l'italià Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1).

En tot just una volta més Bagnaia ha caçat Rossi i l'ha superat, amb un altre italià, Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), rodant per terra, com poc després també ha acabat igual la seva remuntada el sud-africà Brad Binder, i Maverick Viñales cada vegada més enrere, cosa que deixava tot just quinze pilots en pista.

A nou voltes del final un problema mecànic ala Yamaha YZR M 1 de l'italià Franco Morbidelli l'ha fet sortir de la pista quan "pressionava" Valentino Rossi i el britànic Cal Crutchlow, que ha sortit infiltrat per la fractura d'escafoides, ha agut d'entrar a boxes per tornar a sortir-ne poc després i intentar acabar per sumar alguns punts que poden ser molt importants al final de l'any, tot i el dolor que ja tenia a la zona de la lesió.

I, si Morbidelli tenia problemes mecànics, Valentino Rossi també ha fallat en una traçada i ha cedit molt terreny a Bagnaia per veure' atrapat, novament, pel seu company Viñales per barallar-dos per la tercera plaça.

Joan Mir, sense fer massa soroll, es trobava en la sisena posició amb la seva Suzuki GSX-RR i amb Pol Espargaró al vuitè lloc, Alex Márquez novè, Alex Rins, lesionat a l'espatlla dreta i aguantant estoicament les dures condicions de la cursa onzè i Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19), dotzè.

Nou cop d'efecte en començar a treure fum blanc la Ducati de Francesco Bagnaia, que s'ha hagut de retirar quan anava en una còmoda segona posició, que l'ha deixat en mans de Valentino Rossi i Maverick Viñales, qui, a menys de dues voltes per al final ha aconseguit superar a l'italià per garantir-se la segona plaça, una altra vegada, després de Fabio Quartararo.

Joan Mir ha aconseguit la cinquena posició final, amb Pol Espargaró setè, Alex Márquez a la vuitena plaça, Alex Rins, tot i els dolors a l'espatlla dreta, desè, i Tito Rabat en onzè lloc.