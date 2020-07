Viñales repeteix el malson amb Quartararo, que li treu la «pole» al GP d'Andalusia

Maverick Viñales (Monster Yamaha) va intentar-ho amb tot, però el malson amb Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) es va tornar a repetir i, després de trepitjar la zona verda en la sortida de la corba 7, el pilot de Roses no va tenir més remei que conformar-se amb la segona posició. Quartararo va aconseguir la p ole a la sessió de qualificació del Gran Premi d'Andalusia -segona cita de MotoGP- amb un temps d'1: 37.007. D'altra banda, el vigent campió del món Marc Márquez (Repsol Honda), que va ser operat dimarts d'una lesió a l'húmer del braç dret, va abandonar i no participarà avui a la cursa perquè encara es ressenteix.

El de Cervera va dir prou a la Q1, tot i tenir el vistiplau dels metges per córrer i començar a prendre part a l'FP3 i FP4. Va descansar divendres, a l'FP1 i FP2, mentre que ahir sí que va sortir a rodar a l'FP3 i, de fet, en l'FP4 va rodar a un ritme bo. Però, un cop estava decidit amb l'equip i els metges que sortia, va sorprendre veure com no podia signar ni una volta a la Q1. Va sortir de box i al final de la volta d'instal·lació va tornar a entrar-hi, sense temps registrat. Del box va marxar al seu camió, d'on no va sortir-ne més.

Márquez comença la defensa del títol amb dos «0». En canvi, el guanyador de diumenge passat i l'actual líder del campionat Quartararo tornarà a sortir des de la primera posició. Viñales i el francès van repetir la lluita per aferrar-se a la pole i va tornar a ser Quartararo qui es va endur el premi i qui sortirà avui des de la primera posició de la primera línia de la graella. En una qualificació calorosa, una mica accidentada, Viñales va aconseguir el millor temps en el seu últim intent però la seva volta va ser anul·lada per sobrepassar el límit del circuit i trepitjar la franja verda.



Arenas, des de la segona fila

El pilot gironí Albert Arenas (KTM) sortirà des de la sisena posició, la segona línia de la graella, al GP d'Andalusia. El líder del Mundial de Moto3 va fer un temps d' 1:45.919 en la qualificació. El japonès Tatsuki Suzuki (Honda) va aconseguir la pole amb 1:45.410. L'acompanyaran Ai Ogura i el barceloní de nacionalitat argentina Gabriel Rodrigo.