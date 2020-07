El Manchester United s'assegura la Champions en la darrera jornada

El Manchester United es va imposar ahir (0-2) al Leicester City en l'última jornada de la Premier League, per quedar-se en tercera plaça i aconseguir el bitllet a la pròxima Champions, que també buscava el seu rival, mentre que el Tottenham es va assegurar la Lliga Europa amb la sisena plaça i Bournemouth i Watford van perdre la categoria. Així, la Premier acaba amb el Liverpool campió i el City (que ahir va golejar el Norwich per 5-0) en segon lloc per davant del seu rival ciutadà i del Chelsea.

Els «Red Devils» van patir però es van quedar el premi gros en una bona acció de Mason Greenwood, gran revelació del United aquesta temporada, que va acabar amb el penal d'Evans sobre Martial que va convertir Bruno Fernandes. En aquest moment, com en línies generals, estava millor el Leicester i va continuar intentant-ho, encara que no els valia l'empat. No obstant això, els va faltar l'encert i els va poder la precipitació, als de Brendan Rodgers. Les bandades del United els últims anys semblen trobar l'èxit, encara que in extremis, de la mà de Solskjaer. Mentrestant, un Leicester que va estar gairebé tot l'any en aquest «Top 4», fins que va obrir la porta la passada jornada, s'haurà de conformar amb la Lliga Europa. Després de la seva derrota d'ahir i la cinquena posició final.