Mor l'advocat i expresident del CB Girona durant 6 anys, Enric Ametller

L'expresident del CB Girona i de la delegació territorial de la Federació Catalana de Bàsquet, Enric Ametller, va morir la passada matinada a l'edat de 76 anys. L'advocat de Cassà de la Selva va ser el substitut de Joaquim Vidal a la presidència del CB Girona el 2 d'agost del 20o1 a proposta de Probàsquet i va deixar el càrrec el 27 de març de 2007, sent substituït per Josep Amat que, dos anys abans, havia agafat el control del club a través d'Akasvayu.

«Era una molt bona persona, sobretot molt honesta i un gran amant del bàsquet», recordava ahir el seu amic, i també històric exdirectiu del bàsquet gironí, Jordi Juanhuix sobre la figura de l'advocat de Cassà de La Selva. En el moment de la sortida de Joaquim Vidal de la presidència del CB Girona, llavors Casademont Girona, els accionistes reunits sota el paraigua de Probàsquet, una societat impulsada des de les institucions que controla la llicència ACB, varen anar a buscar Enric Ametller perquè es posés al capdavant del Consell d'Administració del club. Persona de tarannà afable i dialogant, Ametller va conduir la nau de CB Girona en moments complicats i es va mantenir en el càrrec durant sis anys. Amb l'entrada d'Aksasvayu, primer com a patrocinador i aviat ja assumint totes la resta de parcel·les Ametller va acabant cedint el seu lloc a Josep Amat el marc del 2007. Un any i mig més tard, el CB Girona anunciar la seva renúncia a seguir competint a l'ACB per problemes econòmics.

A la delegació territorial de la Federació Catalana de Bàsquet, Enric Ametller ser president des del 1998, substituint el seu amic Emili Banchilleria mort el passat mes d'abril, i va cedir el relleu a un altre històric del bàsquet gironí, Robert Mora, l'any 2002. «L'Enric Ametller era un gran directiu, a la federació se li valorava molt la seva capacitat per resoldre conflictes, per trobar solucionar i buscar diàlegs sempre aprofitant la seva formació com a advocat», recordava ahir Xavier Santaló, actual president de la delegació territorial de la Federació Catalana de Bàsquet.

El funeral d'Enric Ametlleer serà demà, dimarts, a les 10 del matí al tanatori de Cassà.