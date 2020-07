D'escollir Girona com a porta d'entrada al ciclisme d'elit a fitxar Chris Froome

Des de l'arribada del danès Johnny Weltz, passant primer per la Garrotxa, i el posterior efecte crida que va suposar que Lance Armstrong canviés Niça pel Barri Vell gironí l'any 2001, Girona ha acollit nombrosos ciclistes professionals i ha estat la seu, més o menys oficial i més o menys estable, d'equips de tota mena. De transatlàntics com l'US Postal d'Armstrong a conjunts molt més modestos passant per projectes que han deixat pòsit i veïns a la ciutat com el Garmin (ara Education First) de David Millar o l'Orica (ara Mitchelton-Scott) de Cristian Meier. La tardor del 2017 en va arribar un que, almenys en aquell moment, no semblava que es pogués classificar en el grup dels grans equips, l'Israel Cycling Academy. Un equip que avui, menys de tres anys després, forma part del World Tour com a Israel Start-Up Nation amb corredors com Dan Martin o Andre Greipel i que, amb el ciclisme encara estabornit pels efectes del coronavirus, ha anunciat el fitxatge del quatre cops guanyador del Tour de França, Chris Froome.

«Girona és el lloc ideal per a un equip ciclista, perquè té bon clima, bones carreteres i molt menys trànsit que a Lucca, on és més perillós sortir a entrenar; Armstrong o Hamilton ja es van instal·lar aquí i molts altres ciclistes han anat fent el mateix», explicava el llavors portaveu de l'equip, Tsadok Yechezkeli, en una entrevista amb aquest diari el novembre del 2017 sobre un equip que, llavors de categoria continental, havia canviat la ciutat italiana de Lucca per Girona per empeltar-se de l'ambient del professionalisme de cara a un 2018 que havia de ser molt important per al ciclisme d'Israel. El Giro d'Itàlia començava a Jerusalem i l'Israel Cycling Academy esperava participar-hi com a convidat. Un parell de fitxatges de ciclistes experimentats, l'alacantí Rubén Plaza i el belga Ben Shermans, i algunes incorporacions més modestes per acompanyar un grup de joves israelians que, ara farà tres anys, aterraven a Girona amb el somni de fer-se un lloc en el professionalisme. «Tenim corredors dels cinc continents i tres religions diferents, hem fitxat el campió de contrarellotge turc (Ahmet Örken), que és un corredor amb molt potencial, i pensem que el ciclisme pot ajudar a establir bones relacions entre Israel, Turquia i la resta dels països. Som un projecte molt especial, de ciclisme i de pau», relatava en aquella entrevista amb Diari de Girona Tsadok Yechezkeli sobre un equip que, un parell d'anys, havia nascut de la voluntat de Ran Margaliot, exciclista professional israelià, de potenciar el ciclisme professional del seu país i dels diners i la filantropia de Sylvian Adams.



Un milionari d'origen jueu

L'empresari canadenc Sylvain Adams és un gran aficionat al ciclisme i, la primavera del 2014, va coincidir amb Margaliot pujant en bici al Nes-Harim, un cim prop de Jerusalem, i d'aquella trobada casual i una llarga conversa en va sortir un projecte per ajudar els joves ciclistes d'Israel a arribar a professionals: l'Israel Cycling Academy. Margaliot, que havia corregut com a professional al Saxo Bank fins a final del 2012, no volia que a les noves generacions de ciclistes israelites els passés el mateix que a ell: retirar-se sense disputar cap cop el Tour de França.

Els dos primers anys, corrent com a equip continental, l'Israel Cycling Academy va aconseguir algunes victòries gràcies al ciclista d'Estònia Mihkel Räim, però va ser la decisió del Giro d'Itàlia de començar la seva edició del 2018 a Jerusalem la que va disparar els plans de Margaliot i Adams. L'equip va saltar a la categoria Continental Pro i a la tardor del 2017 ja s'havien traslladat a Girona disposats a guanyar-se el lloc a la ronda italiana.

«El projecte de l'Israel Cycling Academy és una gran oportunitat perquè puguem competir al costat dels millors del món. Treballarem molt fort per complir somnis com disputar el Giro d'Itàlia; estic convençut que és possible», explicava en aquells moments Yechezkeli que s'havia traslladat a Girona al costat dels corredors més joves de l'equip. Ho van aconseguir i, des de llavors, l'equip no ha deixat de créixer. Cada any arribaven ciclistes més coneguts a escala internacional fins que, de cara a la temporada 2020, Sylvain Adams va veure la possibilitat de quedar-se amb la llicència de l'equip rus Katusha. Així, de cop, l'equip feia el salt a l'UCI World Tour quedant-se corredors que estaven al Katusha, com Dani Navarro, i també invertint per assegurar-se estrelles com André Greipel o l'irlandès Dan Martin que, acompanyat d'un altre profedsional resident a Girona des de fa anys com l'australià Rory Sutherland, saltaven del Team Ermirates al nou Israel Start-Up Nation.

Martin alterna Girona, on va viure bastants anys, amb la seva actual residència a Andorra i, tal com ell mateix explicava en una entrevista a Cyclingnews.com, va rebre una trucada de Froome poc després que el quatre cops guanyador del Tour de França tingués sobre la taula de fitxar per l'Israel Start Up Nation. «En Chris es va posar en contacte amb mi abans de prendre la decisió i em va preguntar com estava l'equip. Ens coneixem des de fa molt temps, primer vam córrer junts el 2006 com a aficionats, i sempre hem tingut bona comunicació», explicava Martin, que sap que, amb la futura arribada de Froome, l'Israel Start-Up Nation passarà a ser un dels equips ciclistes més potents del món. I tot plegat, menys de tres anys després d'escollir Girona com a porta d'entrada al ciclisme d'elit.