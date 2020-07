El davanter del Reial Madrid Mariano Díaz dona positiu per COVID-19

El Reial Madrid va anunciar ahir que el jugador Mariano Díaz ha donat positiu després dels tests de la covid-19 realitzats ahir de manera individualitzada a la plantilla. «El nostre jugador Mariano ha donat resultat positiu. El jugador es troba en perfecte estat de salut i complint el protocol sanitari d'aïllament al seu domicili», assenyala l'entitat en un comunicat. El club va confirmar el positiu del davanter a la conclusió de l'entrenament d'ahir, amb el qual la plantilla va tornar a la feina després d'una setmana de descans per començar la preparació del duel contra el Manchester City de la Lliga de Campions de divendres amb vuit (dia 7 d'agost). En aquest partit, no hi serà el Kun Agüero, a qui Guardiola va descartar ahir.

Els jugadors estaven citats a les 11.00 a la Ciutat Esportiva de Valdebebas, on es van exercitar a les ordres de Zinedine Zidane. Amb treball a part per als porters, la plantilla es va centrar després en sèries amb pilota de possessió, circulació i pressió dividida en dos grups, abans de completar la sessió amb diversos partits en un camp de dimensions reduïdes, ha informat el club. L'equip tornarà a exercitar-se avui amb la visita a l'Etihad Stadium com a principal objectiu, on ha de remuntar l'1-2 encaixat al Santiago Bernabéu el 26 de febrer i on no hi serà el davanter argentí del City, Sergio Kun Agüero, descartat ahir definitivament pel seu entrenador, Pep Guardiola. Agüero no s'ha recuperat a temps de l'operació a la qual va haver de sotmetre al genoll esquerre a finals de juny i no hi serà en el partit de divendres 7 d'agost, de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. La fase final es jugarà del 12 al 23 d'agost a Portugal.

Mentrestant, Mariano Diaz, aïllat a casa seva, va assegurar que està «perfectament» a l'espera «de tornar aviat a la normalitat» en un vídeo difós a través de xarxes socials. «Agraeixo molt els vostres missatges de suport. Estic perfectament, gràcies a Déu la meva família i el meu entorn també estan genial. Ara estic confinat a casa i espero tornar aviat a la normalitat i poder estar amb els meus companys i l'equip. Una salutació a tothom», va ser el missatge que el jugador va difondre després de confirmar el cas.

Mariano va jugar per última vegada amb el Reial Madrid el passat 2 de juliol al partit de Lliga en què el seu equip es va imposar a l'estadi Alfredo Di Stéfona de Valdebebas al Getafe (1-0) quan va reemplaçar al francès Karim Benzema en el minut 92.