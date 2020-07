Fabio Quartararo i la seva intensa setmana de rehabilitació a Girona

Ni el convalescent Marc Márquez, ni l'empordanès Maverick Viñales, ni el veterà Rossi, ni tampoc Dovizioso, el dominador de les curses de Moto GP en el retorn del mundial del motociclisme és Fabio Quartararo. Un francès de Niça, de només 21 anys, que amb les seves dues victòries consecutives al circuit de Jerez ha posat el seu nom en boca de tothom i ha deixat Márquez en una posició molt complicada: el cinc vegades campió del món de la categoria reina li haurà de remuntar 50 punts al pilot francès per tenir opcions de revalidar el títol. Quartararo és la sensació del moment confirmant el que havia deixat intuir des de ben jove, que és un pilot molt ràpid, però que no ha explotat fins ara després d'una carrera atípica i no exempta de problemes. Entre d'altres, una fractura bimaleolar del turmell dret en la temporada de la seva estrena a Moto3, de la qual es va recuperar en un temps rècord a Girona amb una setmana d'intens treball de rehabilitació a la clínica Sportcat.

Era l'any 2005, quan encara no tenia 16 anys i amb un permís especial per saltar-se l'edat mínima, Fabio Quartararo s'estrenava en el mundial de Moto3 amb l'equip Estrella Galícia 0,0 amb l'etiqueta de futura estrella penjada perquè, amb 14 i 15 anys, ja havia guanyat dos cops el Campionat d'Espanya de Velocitat. Quartararo va pujar al podi en la seva segona cursa i va repeir en la setena, però al setembre va anar a terra a Misano, en el GP de San Marino, i es va fer una fractura al turmell de la qual va haver ser operat a Barcelona. Els pronòstics parlaven de vuit o nou setmanes de baixa, però Quartararo les va rebaixar a només tres gràcies a un tractament que es va fer a Sportcat. «Recordo que quan es va lesionar al peu quan corria el Mundial de Moto 3, en Fabio va venir a fer una rehabilitació intensiva amb nosaltres per intentar estar quan abans de nou als circuits. Després de la seva lesió, de la qual va necessitar operar-se, va accelerar el temps de recuperació amb nosaltres i va poder reincorporar-se novament a la competició abans d'acabar la temporada», explica el director de Sportcat, el doctor Jordi Surós, sobre un pilot que amb el pas del temps ha tornat més cops al centre gironí a fer-se proves d'esforç i de qui recorda que explicava que «mai havia fet un tractament com el que es va fer llavors aquí».

Després d'una setmana d'intens tractament a Girona, amb els aparells de rehabilitació d'última generació de Sportcat, Fabio Quartararo va poder tornar a córrer abans d'acabar aquell mundial del 2015. Però, en els anys següents, ni a Moto3 ni a Moto2, on va córrer sense sort amb l'equip de Sito Pons, el pilot de Niça no va acabar d'explotar. No ho ha fet fins a Moto GP, primer l'any passat aconseguint pole positions amb facilitat, i ara en aquest retorn de la competició guanyant les dues primeres curses a Jerez.