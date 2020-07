«A Fontajau, les condicions de seguretat seran bones»

A diferència de la majoria de la resta de clubs professionals catalans, l'Spar Girona ha engegat la seva campanya d'abonaments tenint en compte mesures de restricció per la covid-19 amb un sistema on es prioritzen els grups estables de convivència. Això, segons Xavi Fernández, ha «sorprès» a part de la seva afició, que no podran mantenir els seus seients habituals al pavelló o, d'entrada, van darrere a l'hora d'abonar-se dels grups de convivència de quatre persones. «Hem prioritzat posar el màxim d'abonats possibles al pavelló», apunta Fernández, qui defensa que, per responsabilitat, havíem de «posar la salut per davant».

La campanya

«Tenim molta gent il·lusionada, segur que emprenyats també n'hi ha alguns, però el que tenim més és gent sorpresa. Hem prioritzat aconseguir que el màxim d'abonats possibles dels que teníem la temporada passada poguessin venir al pavelló. Amb les mesures que hi ha ara mateix decretades per la Generalitat seran unes 2.100 persones. La gent no podrà seure on seia habitualment i hem rebut queixes per això, però també crec que tenir gent emprenyada vol dir que la nostra afició està fidelitzada. Que se senten com a seus el lloc al pavelló i tenen moltes ganes. I això és bo, encara que aquest any no podrem tenir content a tothom, tot i que estem contactant amb els abonats més antics perquè els donarem preferència després dels packs de convivència de quatre».

La resta de clubs

«No crec que ens hàgim tirat a la piscina. Estem parlant de la salut de la gent i, des del nostre punt de vista, tirar-nos a la piscina hauria estat no fer res. Segurament altres clubs tenen més temps, perquè les seves competicions comencen més tard, però nosaltres ens havíem de moure ja. El nostre pla de partits està aprovat per l'Ajuntament i la Generalitat i, en les condicions actuals, podríem encabir aquestes 2.100 persones. Si després hi ha vacuna i podem fer un pas més, ja ho gestionarem».

El projecte

«En un primer moment, la nostra idea era rebaixar molt més el pressupost. Però, després veus com Spar fa un pas endavant com a patrocinador principal i com a club has de respondre amb un projecte il·lusionant que pugui lluitar pels títols. El coronavirus també ha provocat una situació de mercat que ens ha permès que vingui Gray o que Vasic ens ho hagi posat fàcil per continuar».