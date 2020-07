El Peralada consolida la defensa amb Lluís Micaló

El Peralada reforça la línia defensiva amb l'arribada de Lluís Micaló, procedent de l'Amorebieta de Segona B. El gironí, de 30 anys, fitxa pel club xampanyer després d'haver fet un bon currículum a la categoria de bronze i també a Tercera Divisió. «Puc aportar a l'equip tot el que estigui a la meva mà, com el treball i l'experiència», assegura.

Un cop finalitzada la seva etapa al conjunt basc, marcada per una lesió musular al recte anterior de la cama esquerra, Micaló ha decidit tornar cap a casa per convertir-se en un dels líders de la rereguarda en l'equip d'Albert Carbó. «Quan va acabar la temporada passada, tenia molt clar que volia tornar a viure a Girona i prioritzar la meva comoditat. Peralada és un lloc per treballar tranquil, amb gent seriosa i on tinc bones amistats dins del vestidor», explica. I és que el central gironí ha recorregut un munt de quilòmetres durant la seva trajectoria, jugant a l'Amorebieta, l'Horta, el Formentera o l'Sporting Mahonès. A part de conéixer bé els equips de la demarcació, després d'haver passat per l'Olot, el Figueres, el Palamós, el Cassà o el Guíxols. «Tenia altres ofertes, però prioritzant la comoditat, la del Peralada era la millor».



El cinquè fitxatge

L'anunci de la incorporació de Lluís Micaló s'ha fet esperar al Peralada, mantenint la incògnita fins al darrer moment. El defensa gironí es converteix en el cinquè fitxatge dels xampanyers, que ja compten amb 16 jugadors a la plantilla després de l'arribada de Muritala, Cunill, Adrià Casanova i Cristian del Pozo. «Els objectius que em marco aquesta temporada són seguir gaudint del futbol i intentar formar un bon grup al vestidor, que és la base per aconseguir èxits», comenta Micaló. Precisament «el grup humà», és un dels atributs de l'equip de Carbó i que ha permès tancar les renovacions de Sergi Romero, Arnau Ortiz, Ritxi Mercader, Víctor Bertomeu, David Aroca, Èric Vilanova, Josu Currais, Gerard Asparó, Iván Amoedo, Èric Pimentel i Carles Puig.