El gironí Domènec Torrent serà el nou entrenador del Flamengo brasiler

Domènec Torrent té un peu i mig al Flamengo brasiler segons s'ha publicat en les últimes hores des de mitjans brasilers com des de l'entorn del Manchester City, on el tècnic de Santa Coloma de Farners va treballar durant anys al costat de Pep Guardiola. «Dome» ja havia provat l'aventura de tornar a fer de primer entrenador al New York City, després de molt temps treballant al costat de Guardiola a Barça, Bayern Munic i Manchester City, i ara ho tornarà a fer acceptant el repte de fer-se càrrec de l'actual campió de la Copa Libertadores. Domènec Torrent seria el substitut del portuguès Jorge Jesus que ha fitxat pel Benfica i, al seu costat, també arribaria al Brasil l'arbucienc Jordi Guerrero que en els últims anys havia estat treballant amb Pablo Machín.

Leonardo Jardim, Marco Silva o Carlos Carvalhal eren altres candidats a la banqueta del Flamengo, però, segons mitjans brasilers, un sopar dissabte a la nit a Madrid va fer acabar de decidir el president del club brasiler, Rodolfo Landim, a apostar per Domènec Torrent i l'operació es va acabar de tancar ahir a Girona. El representant de l'exmigcampista brasiler del Girona Douglas Luiz, Carlos Leite, hauria tingut un paper clau en l'operació.

Amb una gran experiència en el futbol gironí i reconegut expert en la Tercera Divisió catalana després de passar per les banquetes s de Farners, Palafugrell, Palamós o Girona, Domènec Torrent va ser reclutat per Pep Guardiola perquè l'ajudés com a analista de rivals en la seva estrena a la banqueta al Barça B. Del filial blaugrana al primer equip del Barça i després, ja com a mà dreta de Guardiola, Domènec Torrent va estar al costat de Santpedor tant al Bayern de Munic com al Manchester City.

Sense sortir de l'òrbita del City i el seu grup, Torrent va acceptar el repte de tornar a ser entrenador rellevant el francès Patrick Vieira al New York City. I, ara després d'estar aturat des del passat Nadal, Domènec Torrent marxarà al Flamengo. I, al seu costat, Jordi Guerrero.