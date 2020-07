El Llagostera es reforça amb els jugadors haitians Jerry Merveille i Karl Bell

El Llagostera continua planificant la plantilla de la temporada vinent i ahir va anunciar dues cares noves més. Es tracta de dos jugadors haitians, Jerry Merveille i Karl Andy Bell, que aterren a Llagostera procedents del planter de l'Alcorcón. El club va informar que Merveille, lateral dret de 24 anys i internacional absolut, formarà part de la primera plantilla, mentre que Bell, davanter de 23 anys, molt problablement, serà cedit a algun equip de Tercera Divisió. Els dos jugadors d'Haití s'afegeixen al defensa Julen Monreal (La Nucia) i a Andreu Guiu (Prat) a la llista de fitxatges del Llagostera 2020-21.

Tant l'un com l'altre aterren a Llagostera sense cap experiència a Segona B però amb la voluntat de créixer com a professionals i ajudar el club tant esportivament com en l'àmbit de l'expansió internacional. Així ho assegurava el director esportiu Èdgar Alsina. «Venen a sumar i poden ajudar a l'expansió internacional del club. Estem molt contents de rebre'ls», deia Alsina, que afegia també que el club «feia temps» que els seguia.

Sense el silenc Albert Dalmau, que no ha estat renovat, Merveil serà competència per al veterà Aimar Moratalla al lateral dret. Per la seva banda, Bell s'haurà de guanyar un lloc durant la pretemporada entre Kuku, Dieste, Sascha Andreu, Anselm Pasquina i Eric Jiménez. La forta competència farà que amb quasi total probabilitat sigui cedit a un equip de Tercera.

A banda de Monreal, Guiu, Merveil i Bell, el conjunt gironí també ha anunciat l'ascens al primer equip definitiu de Pau Juvanteny i el porter Albert Torra, així com d'Adri Garcia, que fa el salt directament del juvenil A amb només 17 anys. El capítol de baixes el formen, a part de Dalmau, Carles Santaló i Yaray Sabariego.