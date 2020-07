Salut aprova que el Barça-Nàpols es jugui a Barcelona tot i els rebrots

El partit entre el FC Barcelona i el Nàpols, corresponent a la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions i previst per al 8 d'agost, es disputarà al Camp Nou «com estava planejat» tot i els rebrots de coronavirus a la Ciutat Comtal i la seva àrea metropolitana, segons van confirmar fonts de la UEFA. Ahir al matí, l'emissora RAC1 va informar que la UEFA s'hauria plantejat de jugar el Barça-Nàpols fora de Barcelona, després d'haver preguntat al Departament de Salut de la Generalitat per la situació de la pandèmia a Catalunya seguint el protocol que ha establert en altres ciutats en què es juguen partits de la Lliga de Campions.En canvi, la UEFA va precisar a Europa Press que està «seguint la situació» i «en contacte amb les autoritats locals competents». En aquest sentit, la Conselleria de Salut hauria garantit la viabilitat de la disputa del partit a l'ens europeu.

La UEFA, com ha fet amb Manchester City, Juventus i Bayern de Munic, la resta de clubs que juguen partits de vuitens de final com a locals la setmana entrant, ha sol·licitat un informe sobre la situació epidemiològica real de la ciutat. La Conselleria de Salut, un cop el Barça els va traslladar la petició que els va arribar per part de la UEFA, va redactar un informe de dues pàgines en què es posiciona a favor de l'esdeveniment. Des del conjunt blaugrana s'entén que amb l'activitat normal que hi ha a la ciutat malgrat alguns rebrots de COVID-19, no hauria de suposar cap problema per a l'expedició del conjunt italià desplaçar-se a terres catalanes, jugar el partit i tornar.