Dembélé i Griezmann fan part de l'entrenament amb el grup

Els atacants francesos Ousmane Dembélé i Antoine Griezmann van ser les sorpreses agradables de la sessió d'entrenament que va fer ahir el FC Barcelona. A falta d'una setmana per al transcendental partit de Lliga de Campions contra el Nàpols, Quique Setién ja ha recuperat a Clement Lenglet i tot apunta que aviat podrà comptar amb Dembélé i Griezmann.

Els dos futbolistes van participar en una part de l'entrenament amb el grup. En el cas de l'exjugador del Dortmund, es va lesionar a principis de febrer en patir un trencament complet del tendó proximal del bíceps femoral de la cama dreta, del qual va haver de ser intervingut a Finlàndia pel doctor Sakari Orava. El pronòstic de baixa, segons l'informe mèdic oficial, es va fixar en sis mesos, període que s'acaba de complir aquesta mateixa setmana, per la qual cosa podria estar disponible contra el Nàpols, tot i que és difícil, mentre que Griezmann es va lesionar a mitjan juliol. Una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta li va impedir acabar la Lliga, però la recuperació és favorable i tot indica que estarà disponible per al partit de dissabte.



Lenglet dona aire a la defensa

Qui ja va participar ahir a tota la sessió d'entrenament va ser Clément Lenglet. La reincorporació del defensa suposa un problema menys per a Setién, ja que el francès serà l'acompanyant de Gerard Piqué perquè Samuel Umtiti està descartat per sanció. D'altra banda, el tècnic càntabre tampoc podrà comptar amb Ronald Araújo, a qui Bartomeu va assegurar que la temporada que ve tindrà fitxa del primer equip. El jugador del filial serà baixa per un esquinç al turmell dret que es va fer durant la derrota contra el Sabadell a la final de la promoció d'ascens a Segona Divisió A. A més, Jorge Cuenca, central del filial que aquesta setmana s'estava entrenant amb el primer equip, es va lesionar dijous passat l'adductor de la cama dreta i també és dubte per al decisiu partit europeu que es disputarà al Camp Nou el dissabte 8 d'agost.

Piqué, que ha jugat 3.806 dels 4.410 minuts que ha disputat el conjunt blaugrana aquest curs, tindrà la major part de la pressió per frenar l'atac napolità sempre que cap contratemps d'última hora compliqui encara més la situació per a Setién. Al Barça es troba a faltar la presència, d'almenys, un central més. Però en el mercat d'hivern el club va decidir cedir Jean-Clair Todibo (va arribar a l'estiu anterior com una aposta de futur) al Schalke 04 després que només jugués 167 minuts.

Els problemes del Barça a l'eix de la defensa van començar després del Mundial de Rússia 2018, quan Umtiti va tornar amb unes molèsties persistents al genoll esquerre. El defensa va forçar per jugar amb França (i guanyar) i no es va voler operar, com tampoc ha volgut fer-ho fins al dia d'avui.

A la sessió també hi van participar el porter del filial Iñaki Peña i els seus companys del B Mingueza, Reis, Jandro, Monchu, Konrad, Riqui Puig i Ansu Fati. L'equip blaugrana torna a entrenar-se aquest matí a partir de 2/4 de deu al Camp Nou.