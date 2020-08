Hamilton signa la «pole» amb un nou rècord de temps

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va endur-se ahir la pole, per tercera vegada consecutiva, a la sessió de qualificació del Gran Premi de la Gran Bretanya -quarta cita del Mundial de Fórmula 1-, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) sortirà des la setena posició.

En la seva pole número 91, l'hexacampió del món va personalitzar la superioritat absoluta dels Mercedes, traient un segon als seus perseguidors per copar, també amb el finlandès Valtteri Bottas, la primera fila de la graella a Silverstone. El neerlandès Max Verstappen va ser el primer de la resta, tercer, i va salvar l'orgull de Red Bull, que va lamentar l'eliminació del tailandès Alexander Albon a la Q2; al costat d'ell sortirà Charles Leclerc (Ferrari), quart.

El britànic Lando Norris (McLaren) i el canadenc Lance Stroll (Racing Point), cinquè i sisè, respectivament, formaran la tercera línia. Sainz, l'australià Daniel Ricciardo (Renault), el francès Esteban Ocon (Renault) i l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) van tancar el Top 10.



Nou rècord inclòs

En una sessió marcada per l'absència del mexicà Sergio Checo Pérez (Racing Point), que va donar positiu per coronavirus, i sense l'amenaça de la pluja tot i que el cel estava tapat, el danès Kevin Magnussen (Haas) va començar marcant el primer crono de referència d'una primera tanda en la qual tots els pilots van sortir amb pneumàtics tous. La Q3 va deixar clara la superioritat dels Mercedes, un segon i una dècima per davant dels seus rivals. Hamilton va aconseguir posar-se per primer cop al davant del seu company d'equip. Ja en l'última volta, una errada en el segon sector va costar a Bottas la pole i va facilitar la setena del britànic a Silverstone. Hamilton va millorar el seu temps (1:24.303).