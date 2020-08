El gironí Domènec Torrent és rebut amb càntics pels seguidors del Flamengo

El català Domènec Torrent (Santa Coloma de Farners, 1962), nou entrenador del Flamengo, ha estat rebut aquest dilluns a l'aeroport internacional de Rio de Janeiro amb càntics i cartells amb missatges de benvinguda per part dels seguidors del popular equip brasiler.





Nos braços da Nação! @DomeTorrent já sentiu o carinho dos rubro-negros logo na chegada ao Rio! #CRF pic.twitter.com/KlRodlKVZ2 — Flamengo (@Flamengo) August 3, 2020

El tècnic va arribar procedent de Lisboa en companyia del seu assistent tècnic Jordi Guerrero i de l'analista d'acompliment Jordi Gris, a més del vicepresident de l'equip, Marcos Braz, i del director executiu del club, Bruno Spindel, els qui havien viatjat a Europa per contractar el substitut del llorejat portuguès Jorge Jesús.Després de desembarcar del vol que ha aterrat a les 05.30 hora local (08.00 GMT) a l'aeroport de Galeao, Torrent ha sortit al vestíbul de passatgers i ràpidament ha saludat el grup d'uns cinquanta seguidors que"Aló Nación, olé, olé, olé, Domenec és del 'Mengao'. Chapulín", deia un dels cartells portat pels seguidors, tots amb mascareta de protecció per al nou coronavirus com és exigit dins dels aeroports brasilers.Després de saludar ràpidament els seguidors i de rebre una gorra del club per part dels aficionats, el tècnic, que també feia servir mascareta, ha sortit de l'aeroport sense fer declaracions als mitjans de comunicació que esperaven la seva arribada.La presentació oficial, que serà feta per teleconferència, està prevista per a aquest mateix dilluns a les 12.30 hores (15.30 GMT) i immediatament després el tècnic comandarà el primer entrenament de la setmana al Ninho do Urubú (niu del voltor), la seu esportiva del Flamengo.L'últim campió de la Lliga brasilera i de la Copa Libertadores debutarà diumenge al campionat quan s'enfronti ael Maracaná a l'Atlètic Mineiro de Belo Horizonte, del tècnic argentí Jorge Sampaoli, en l'inici del torneig.El preparador físic Julián Jiménez, també espanyol i que acompanyarà Torrent en el cos tècnic, va tenir problemes en la seva documentació d'última hora i no va poder desplaçar-se des de Catalunya fins a Lisboa per embarcar. Jiménez haurà d'arribar al Brasil divendres.El nom de Torrent, qui durant molts anys va ser l'assistent de Pep Guardiola, va sorgir després de no arribar-se a un acord amb el portuguès Carlos Carvalhal, del Río Ave; amb l'espanyol Fernando Hierro i altres entrenadors portuguesos que estaven com a candidats.De 58 anys, Torrent va jugar en diversos equips catalans i va començar la seva carrera com a entrenador al Palafruguell, el 1994. Després va conduir el Palamós i en la temporada 2005-2006 es va asseure a la banqueta del Girona.El 2008, va passar a integrar el cos tècnic del Barcelona de Guardiola i va estar al costat d'ell quan el 2012 tots dos es van marxar al Bayern Munic alemany.Entre 2016 i 2018, Torrent va acompanyar Guardiola al Manchester City anglès i després va acceptar una oferta per dirigir en propietat al New York City nord-americà, al qual va deixar el novembre de l'any passat.