El Saragossa torna a la feina amb estrictes mesures de seguretat

Situació surrealista la que viu el Saragossa, una de les víctimes de l'esperpèntic final de temporada que s'està vivint a la Segona Divisió A. La plantilla va tornar ahir als entrenaments després de quatre dies d'aturada quan a finals de juliol es coneixia un cas de covid-19 al vestidor. Suficient per aplicar els protocols pertinents. Per tant, després que els tests posteriors hagin sortit tots negatius, s'han desinfectat les instal·lacions i els futbolistes s'han aïllat als seus respectius domicilis. Fins ahir, quan van recuperar la primera fase dels entrenaments després del confinament. És a dir, la de les sessions individualitzades, sense el contacte entre els jugadors. Cadascun d'ells van arribar de manera escalonada i cap d'ells es va poder dutxar a la Ciutat Esportiva. El tècnic, Víctor Fernández, va donar les ordres pertinents des de la distància.

S'espera que així passin els dies com a mínim fins al proper divendres, quan hauran transcorregut els deu dies pertinents que marca el protocol de La Lliga. Llavors s'avançarà a la següent fase, encara que l'equip només es podrà entrenar per grups de cinc o sis futbolistes. Per tant, la normalitat a Saragossa va per llarg. I el temps, que va passant.